An Rusa Kungiyar 'Yan Ta'adda Ta ISIS A Kudancin Damascus, An Kama Shida, Har Da Shugabanta

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: Ma'aikatar Harkokin Cikin Gida ta Siriya ta sanar a ranar Lahadi cewa ta kawar da wata kungiyar 'yan ta'adda ta ISIS gaba daya a yayin wani aikin tsaro a yankin Daraya, kuma an kama mutane shida, ciki har da shugabanta.
Ma'aikatar Harkokin Cikin Gida, ta ambato Ahmed al-Dalati, shugaban tsaron cikin gida a yankunan Damascus, ya sanar da cewa sassan tsaro na musamman na cikin gida, tare da hadin gwiwar cibiyar Hukumar Leken Asiri, sun gudanar da wani shiri na tsaro a Daraya, inda suka kai hari kan wani maboyar ISIS.
A cewar Ahmed al-Dalati, an gudanar da wannan aikin ne bayan cikakken bincike, ingantattun bayanan sirri, da kuma ci gaba da sa ido kan abubuwan da ke da alaka da 'yan ta'adda a cikin 'yan makonnin da suka gabata.
Ya ce sakamakon wannan aikin, an wargaza kungiyar ISIS gaba daya, kuma an kama shugabanta da wasu 'yan ta'adda shida.
A cewar jami'an tsaro, an kuma kwace nau'ikan makamai da harsasai daban-daban, wadanda aka yi nufin amfani da su a ayyukan ta'addanci, a yayin wannan aikin. Ahmed Al-Dalati ya kara da cewa an aiwatar da dukkan matakan tsaro gaba daya don kare 'yan kasa yayin wannan aikin, kuma wannan aikin shaida ce karara ta hadin gwiwa tsakanin hukumomin tsaro da na leken asiri da kuma ikonsu na wargaza hanyoyin sadarwar 'yan ta'adda.
