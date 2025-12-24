Majalisar Ahlul Bayt (As) Ta Duniya Ta Yi Allah Wadai Da Cin Zarafin Alqur'ani A Amurka

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: Bayan cin zarafi da aikin tayar da hankali da wani ɗan takarar jam'iyyar Republican a Majalisar Dattawan Amurka ya yi wajen cin zarafin Alƙur'ani Mai Tsarki, Majalisar Duniya ta Ahlul Bayt (AS) ta fitar da wata sanarwa da ta yi Allah wadai da matakin da aka ɗauka na kin Musulunci a Amurka kwanan nan, tare da jaddada cewa duk wani cin zarafi ga Alƙur'ani Mai Tsarki hari ne bayyananne ga tsarkakakkun Abubuwan Musulmai da kuma take haƙƙin ɗan adam da na addini.
بسم الله الرحمن الرحیم
یرِیدُونَ لِیطْفِؤُا نُورَ الله بِأَفْواهِهِمْ وَاللهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ کرِهَ الْکافِرُونَ﴾ (الصف: ۸) صدق الله العلی العظیم
Da Sunan Allah, Mai Rahama, Mai Jin Ƙai
Suna son bice hasken Allah da bakinsu, Allah kuwa mai cika haskensa ne, ko da kafirai sun ki. (Al-Saff: 8) Allah Maɗaukaki Mai Girma Yayi Gaskiya
Bayan rashin mutuncin da wakilan al'adu da wayewar Yammacin duniya suka yi wajen kai hari ga tsarkakakkun addinin Musulunci da aka bayyana, wani dan takarar jam'iyyar Republican a Majalisar Dattawan Amurka kwanan nan ya sanya kwafin Alqur'ani Mai Tsarki a bakin alade a lokacin yakin neman zabensa!!! Wannan dan takarar Majalisar Dattawan Amurka ya bayyana matakin gaba da kiyayya na shiryayyen aikin Amurka da Sahyuniyawa a kan Musulunci da Musulmai, kuma da wannan matakin nuna kyama da rasin mutunci da kuma matakin tayar da hankali ga Musulunci, ya tayar da hankalin Musulmai a duk duniya, wanda dole ne masu fafutukar kare hakkin dan adam da masu sa ido na kasa da kasa su yi Allah wadai da shi.
Wannan mummunan aiki yana faruwa ne a cikin tsarin yakin da aka tsara wanda ya shafi Alqur'ani Mai Tsarki, imani da kuma tsokanar Musulmai.
Majalisar Duniya ta Ahlul Bayt (a.s.) a matsayinta na wata kungiya mai zaman kanta ta kasa da kasa wadda ke da manufar bayyana da kuma tallafawa tushen Musulunci da dabi'un Littafi Mai Tsarki, yayin da take Allah wadai da wannan aiki mara hikima da kuma nuna kiyayya, 'ta bayyana cewa duk wani cin mutunci ga Littafin Allah mai tsarki hari ne kai tsaye da cin mutunci ga dukkan al'ummar Musulunci, wanda Musulmai ba za su yi shiru a kai ba kuma ba za su bari a aikata irin wadannan munanan ayyuka a karkashin rufin yaudara na 'yancin fadin albarkacin baki ko wasu lakabi na karya ba.
Majalisar Duniya ta Ahlul Bayt ta yi kira ga dukkan cibiyoyin kimiyya, addini da ilimi, musamman kungiyoyi masu al’ummu, da su goyi bayan tsarkin Alqur'ani da tsarkinsa ta hanyar matakan al'adu, kafofin watsa labarai da shari'a, kuma ta yi kira da kada a yi shiru game da cin mutuncin addinai da hare-haren da ake kai wa cibiyoyin addini.
Majalisar Ahlul Bayt ta Duniya, yayin da take kira ga dukkan mutanen duniya masu son 'yanci da kuma masu kadaita Allah da su hada kai da dukkan Musulmai wajen tunkarar munanan ayyukan batanci ga addini, tana kira ga membobinta, abokan huldarta da dukkan masu imani a makarantar Ahlul Bayt (amincin Allah ya tabbata a gare su) da su dauki matakan da suka dace kuma masu tasiri kan wannan cin mutuncin da ba shi da amfani wanda ya saba wa dabi'ar dan adam da kuma kare hakkin dan adam ta hanyar fitar da sanarwa da gudanar da zanga-zanga da kuma daukar matakan shari'a da na yada labarai da suka dace.
Majalisar Ahlul Bayt ta Duniya (As)
22/12/2025
