Rahoto Cikin Hotuna | Yadda Akayi Taron Gabatar Da Littafin "Waqi’ar Zariya" A Tehran

An gudanar da bikin gabatar da sabon littafin "Waqi’ar Zariya", wanda yak e kunshe da labari mai ban mamaki game da kisan kiyashin da aka yi wa ‘Yan Shia’a Musulmin Najeriya a shekarar 2015.

24 Disamba 2025 - 18:45
News ID: 1765655
Source: ABNA24

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA): An gudanar da bikin gabatar da sabon littafin "Waqi’ar Zariya", wanda yak e kunshe da labari mai ban mamaki game da kisan kiyashin da aka yi wa ‘Yan Shia’a Musulmin Najeriya a shekarar 2015, wanda Maryam Afshar ta fassara, a Husainiyyah Fahasa da ke Tehran. An gudanar da bikin tare da Dr. Masoud Shajara, shugaban Hukumar Kare Hakkin Dan Adam ta Musulunci ta London, Dr. Nasir Tsafe, wanda ya shaida aikin ta’addancin na Zariya kuma memba na tawagar likitocin Sheikh Zakzaky, da kuma Hujjatul Islam Wal-Muslimin Mahdi Shandizi, mataimakin shugaban Ofishin Nazarin Ƙasa da Ƙasa na Al'adu na Juyin Juya Halin Musulunci.

Hoto: Zahra Amir-Ahmadi

