Shugaban Hukumar Leken Asirin Turkiyya Ya Gana da Wakilan Hamas Kan Yarjejeniyar Tsagaita Wuta A Gaza

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: Shugaban Hukumar Leken Asiri ta Turkiyya Ibrahim Kalin ya gana da Khalil Hayya, memba na ofishin siyasa na Hamas kuma shugaban tawagar tattaunawa ta kungiyar, da kuma tawagarsa da ke rakiya a Istanbul ranar Asabar don tattauna ci gaban yarjejeniyar tsagaita wuta ta Gaza.
Tawagar ta bai wa Shugaban Hukumar Leken Asiri ta Turkiyya bayanai kan saba alkawuran da gwamnatin Sahyuniya ta aikata tare da tantance matakan da za a iya dauka don hana keta alkawuran da Isra'ila ke yi.
Bangarorin biyu sun kuma tattauna kokarin da Turkiyya ke yi, a matsayinta na kasa mai garanti, na aiwatar da yarjejeniyar tsagaita wuta ta Gaza da kuma kokarin da aka yi na samar da yanayi na shiga mataki na biyu don magance matsalolin da ba a san su ba.
A lokacin taron, baya ga tattauna kokarin da aka yi tare da hadin gwiwar kasashen yankin da kungiyoyin kasa da kasa don kawo karin taimako, musamman tantuna a wannan fannin, an bayar da bayanai game da tallafin jin kai da Turkiyya ke bai wa Gaza.
Dangane da wannan batu, Hamas ta sanar a cikin wata sanarwa da ta wallafa a shafinta na Telegram cewa tawagar ta tabbatar da jajircewar gwagwarmaya da ci gaba da tsagaita wuta.
A cewar sanarwar, tawagar ta kuma yi nazari kan mummunan yanayin jin kai a wannan fanni tare da shigowa yanayin hunturu, sannan ta jaddada muhimmancin kawo tantuna, karafa da kayan aiki masu nauyi domin ceto mutanenmu daga mutuwa daga sanyi da nutsewa.
A karshen taron, bangarorin biyu sun jaddada bukatar cimma sulhun kasa na Falasdinu da kuma goyon bayan manufar kafa kasar Falasdinu mai cin gashin kanta.
Abin lura ne cewa a ranar 29 ga Satumba, Shugaban Amurka Donald Trump ya sanar da wani shiri mai mataki 20 na zaman lafiya da kawo karshen yakin Gaza, wanda ya hada da sakin fursunonin Isra'ila, tsagaita wuta, kwance damarar makamai ga Hamas, janyewar Isra'ila daga zirin Gaza, kafa gwamnati, da kuma tura rundunar kasa da kasa don daidaita yankin.
A ranar 10 ga Oktoba, matakin farko na yarjejeniyar tsagaita wuta ya fara aiki, yayin da Isra'ila ta karya wasu tanade-tanaden ta kuma jinkirta sauye-sauyen zuwa mataki na biyu, tana mai fakewa ci gaba da tsare daya daga cikin sojojinta a Gaza, duk da cewa kungiyoyin Falasdinawa suna ci gaba da neman gawarsa a yayin barnar da hare-haren Isra'ila na shekaru biyu suka haifar.
Wannan yarjejeniyar an sanya ta kawo karshen kisan kare dangi da Tel Aviv ta yi tsawon shekaru biyu daga 8 ga Oktoba, 2023, wanda ya yi sanadiyyar shahadar Falasdinawa kimanin 71,000 da kuma raunata mutane sama da 171,000, amma Isra'ila ta ci gaba da keta hakki da kuma kawanya ga yankin har zuwa yau.
Your Comment