Hashdush Sha’aby: ta yi kira da a fito tattaki don tunawa da ranar shahadar Shahid Qasim Da Muhandis

A Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: rundunar Hashdush Sha’abi ta Iraki ta yi kira da a yi tattaki mai dinbin mutane miliyan na shekara-shekara don tunawa da cika shekaru shida na shahadar shugabannin nasara: Janar Qassem Soleimani, Abu Mahdi al-Muhandis, da abokansu, wadanda suka yi shahada a wani harin sama na Amurka mai hatsari. A cikin wata sanarwa a hukumance, kungiyar ta sanar da cewa a yammacin ranar 2 ga Janairu na shekara mai zuwa, za a gudanar da gagarumin taro na miliyoyin mutane a wurin da aka kai hari kan titin Shahid Abu Mahdi al-Muhandis, wanda ke kaiwa filin jirgin saman Baghdad. An shirya fara tarukan bayan sallar Maghrib kuma za a ci gaba da su har zuwa tsakar dare lokacin shahadarsu.
Kungiyar ta yi wa al'ummar Iraki jawabi kai tsaye, tana mai tabbatar da cewa fitowar dimbin jama'a fili suna nuna matsayinsu ba tare da wata rufa-rufa ba, da sabunta alkawarin da ba ja baya sakone mai karfi cewa tafarkin shahidai yana ci gaba mai wanzuwa ne, kuma jinin da ya kare Iraki ba zai taba yin kasa a gwiwa ba. Sun jaddada cewa duk wanda ya yi imanin cewa kisan kai zai kawo karshen wannan yunkuri ya yi kuskure kwarai da gaske.
A halin yanzu, ma'aikatan Babban Daraktan Yaɗa Labarai na ƙungiyar suna ci gaba da shirya wurin da aka aikata laifin don karɓar jama'a, suna sa ran tunawa da wannan waki’a a shekaru masu ɗorewa domin girmama shahidai a cikin zukatanmu da tunaninmu, da kuma tabbatar da cewa manufarsu ta ci gaba da wanzuwa a cikin lamiri na ƙasa.
