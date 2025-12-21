Al’ummar Morocco Sun Yi Zanga-Zangar Nuna Goyon Falasdinu

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: An gudanar da zanga-zangar ne da taken "Mutanen Morocco suna tare da gwagwarmaya da kuma kin daidaita dangantaka... Suna masu kare kasarsu da kuma goyon bayan Falasdinu". Zanga-zangar ta zo daidai da cika shekaru biyar da sanya hannu kan yarjejeniyar daidaita dangantaka tsakanin Morocco da gwamnatin Isra'ila a watan Disamba na 2020.
Masu zanga-zangar sun yi tattaki a manyan titunan Tangier, suna rera taken goyon bayan fararen hula a yankin Gaza da kuma dora alhakin gwamnatin Isra'ila kan manufofinta na yunwa ga mutanen Gaza.
