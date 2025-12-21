Al’ummar Morocco Sun Yi Zanga-Zangar Nuna Goyon Falasdinu

  1. Home
Al’ummar Morocco Sun Yi Zanga-Zangar Kin Amincewa Da Daidaitawa Da Isra'ila.

21 Disamba 2025 - 11:30
News ID: 1764066
Source: ABNA24
Dubban 'yan Morocco sun yi zanga-zangar a daren Asabar don nuna goyon baya ga mutanen Gaza da ake zalunta, da kuma kin amincewa da daidaita dangantaka da gwamnatin Isra’ila.

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: An gudanar da zanga-zangar ne da taken "Mutanen Morocco suna tare da gwagwarmaya da kuma kin daidaita dangantaka... Suna masu kare kasarsu da kuma goyon bayan Falasdinu". Zanga-zangar ta zo daidai da cika shekaru biyar da sanya hannu kan yarjejeniyar daidaita dangantaka tsakanin Morocco da gwamnatin Isra'ila a watan Disamba na 2020.

Masu zanga-zangar sun yi tattaki a manyan titunan Tangier, suna rera taken goyon bayan fararen hula a yankin Gaza da kuma dora alhakin gwamnatin Isra'ila kan manufofinta na yunwa ga mutanen Gaza.

