Kisan Da Aka Yiwa Yahudawa Shiri Ne Na Isra’ila Don Nuna Ana Kyamar Yahudawa

21 Disamba 2025 - 19:47
News ID: 1764523
Source: ABNA24
Janar Mousawi: Kisan Yahudawa Wani Aiki Ne Na Yaudara Da Gwamnatin Sahyuniya Ta Yi Don Nuna Ana Kyamar Yahudawa

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: Babban Hafsan Hafsoshin Soja a bikin yaye jami'an IRGC: A cikin 'yan kwanakin da suka gabata, kun ga cewa gwamnatin Sahyuniya ta kashe kanta da kanta.

Don ta hana yin ƙaura daga Isra’ila, don ceton kansu daga rikicin cikin gida, da kuma cusa kyamar Yahudawa, sun kashe al'ummar Yahudawa da waɗanda ke ƙarƙashinsu a wasu ƙasashe don su yi kama da waɗanda abin ya shafa. Wannan ba shine karo na farko da suka aikata irin waɗannan laifuka sau da yawa ba.

