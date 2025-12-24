Muhawara Da Sa’insa Kan Shirin Nukiliyar Iran da Kuduri Mai Lamba 2231 A MDD

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: Rasha da China sun jaddada kawo karshen Kuduri Mai Lamba 2231 kan shirin nukiliya na Iran gaba daya, saboda rashin wani tushe na shari'a don gudanar da tarurrukan Majalisar Tsaro da bayar da rahoto daga Babban Sakataren Majalisar Dinkin Duniya, da kuma dakatar da hanyar dawo da takunkumin Majalisar Dinkin Duniya, ko abin da ake kira snapback.
A akasin haka, Birtaniya, Faransa, Amurka, da wasu membobin Turai na Majalisar Tsaro sun kuma jaddada inganci da ci gaba da Kuduri Mai Lamba 2231, dawo da takunkumin Majalisar Dinkin Duniya, da kuma damar Hukumar Makamashin Nukiliya ta Duniya ta shiga wuraren nukiliya na Iran da suka lalace bayan hare-haren Amurka da Isra'ila.
"Amir Saeed Irawani," jakadan Iran kuma wakilin dindindin, ya ce a taron: Kuduri Mai Lamba 2231 ya kawo karshe a watan Oktoba na wannan shekarar. Iran ta himmatu sosai wajen bin diflomasiyya mai tushe da kuma tattaunawa ta gaskiya, amma ba za ta mika wuya ga tilastawa da matsin lamba na siyasa ba, kuma yanzu ya rage ga Faransa, Birtaniya da Amurka su dauki matakai masu amfani don sake gina aminci.
Da yake jawabi ga wakilin Amurka, ya ce: "Muna maraba da duk wata tattaunawa ta adalci mai ma'ana, amma dagewa kan manufar "rashin wadata" ta saba wa 'yancin da Iran ke da shi a matsayin memba na NPT".
Taron ya kuma yi aiki a matsayin gargaɗi ga Sakatariyar Majalisar Dinkin Duniya da ƙasashe cewa wannan babban sabani ne kuma ba za su iya yin watsi da shi ko su wuce shi hakan salin ali ba.
