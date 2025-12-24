'Yan Ta'adda Sun Sace Mutane 28 A Kan Hanyarsu Ta Zuwa Bikin Maulidi A Najeriya

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: Wasu mutane dauke da makamai sun yi kwanton bauna suka sace mutane 28, ciki har da mata da yara, a tsakiyar Najeriya yayin da suke tafiya don murnar zagayowar ranar haihuwar Annabi Muhammad (s). Rahoton tsaro, wanda aka shirya wa Majalisar Dinkin Duniya kuma AFP ta yi bitarsa, ya bayyana cewa "a yammacin ranar 21 ga Disamba, wasu mutane dauke da makamai sun sace mutane 28, ciki har da mata da yara, kusa da kauyen Zak a yankin Bashar na Jihar Plateau".
Rahoton ya kara da cewa tawagar na kan hanyarta ta zuwa wani taron tunawa da ranar haihuwar Annabi Muhammad (S) ne lokacin da aka "kama motarsu," yana mai ishara da cewa 'yan sanda sun fara bincike kan harin.
Wannan sabon lamari wani bangare ne na jerin garkuwa da mutane da aka yi a cikin 'yan makonnin nan, wanda ya sanya duniya ta yi shiru kan tabarbarewar yanayin tsaro a Najeriya.
Sace-sacen mutane ya faru ne a ranar da hukumomi suka tabbatar da sakin dalibai 130, rukuni na ƙarshe na sama da 250 da aka sace daga makarantar kwana ta Katolika da ke jihar Niger a arewa maso tsakiyar jihar a wata guda da ya gabata.
Sace-sacen mutane na baya-bayan nan, wanda galibi ya shafi ɗaruruwan yara 'yan makaranta, ya sa Majalisar Dinkin Duniya ta yi gargaɗi game da "ƙaruwar satar mutane da yawa".
An Sace Mutane Da Dama Daga Wuraren Ibada A Hare-Hare Daban-Daban.
Najeriya na fuskantar suka mai zafi daga Amurka, wacce ta yi barazanar shiga tsakani na soja kan abin da ta bayyana a matsayin kisan kiyashi ga Kiristoci.
Gwamnatin Najeriya da masu sharhi masu zaman kansu sun yi watsi da yadda Washington ke kwatanta yanayin tsaro a ƙasar, wanda ke fama da rikice-rikice da dama da ke lakume rayuka ta hanyar kabilanci da addini. Sace mutane a Najeriya galibi ana yi ne don fansa, kuma rikicin ya zama kamar "masana'antar da aka tsara ta mai riba," wanda ke samar da kusan dala miliyan 1.66 tsakanin Yuli 2024 da Yuni 2025, a cewar wani rahoto na baya-bayan nan da SBM Intelligence, wani kamfanin ba da shawara da ke Lagos.
