Turkiyya Na Shirin Tunkarar Isra'ila

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: Alon Leal, tsohon jami'in diflomasiyyar Isra'ila, a cikin wata sanarwa: Turkiyya na haɓaka tsaron sararin samaniyarta da sojojin sama don mayar da martani ga gargaɗin Isra'ila kuma ƙasar tana shirin fuskantar rikici da Isra'ila.
A cewar kamfanin dillancin labarai na Larabawa, ya yi ishara da cewa saƙonnin Isra'ila sun ƙara karfafa barazanar a Ankara kuma sun haifar da haɓaka tsarin tsaron sararin samaniyar Turkiyya.
Leal ya kuma nuna damuwa game da haɗarin rikicin soja a Siriya da rawar da Turkiyya ke takawa a Gaza, kuma ya jaddada cewa ƙarfafa haɗin gwiwar sojojin Turkiyya da Azerbaijan na iya haifar da ƙaruwar tashin hankali.
