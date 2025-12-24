Rikici Yana Kara Tsananta A Kan Iyakar Thailand Da Cambodia

  1. Home
Fadace-fadace kan iyaka tsakanin Thailand da Cambodia ya sake barkewa tun farkon Disamba. Thailand ta zargi Cambodia da harba rokoki sama da 200 na BM-21, yayin da Cambodia ta zargi Thailand da karya yarjejeniyar tsagaita wuta da jiragen sama marasa matuki, F-16, da manyan makamai. Kafin tattaunawar ASEAN da aka tsara a yau, rikici ya ci gaba a lardunan Sa Kaeo, Surin, da Trat; gidaje 40 sun lalace kuma fararen hula sama da 7 sun ji rauni.

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul Bayt (a.s) – ABNA: Ma'aikatar Tsaro ta Thailand ta sanar a yau Laraba cewa sojojin Cambodia sun harba rokoki kusan 200 na BM-21 daga yankin Boeung Beil zuwa lardin Sa Kaeo tun daga yammacin ranar 22 ga Disamba. Kakakin ma'aikatar Surasan Kongsri ya bayyana cewa an kai hari kan wurare 51 a cikin wadannan hare-haren, gidaje 40 sun lalace, kuma fararen hula sama da 7 sun ji rauni. Ana ci gaba da fadace-fadace a lardunan Surin da Si Sa Ket, suna kai hari kan tsoffin burbushin wuraren ibada, da kuma lardin Trat.

Ma'aikatar Tsaron Cambodia ta zargi Thailand da "keta yarjejeniyar tsagaita wuta akai-akai". Sanarwar ta yi zargin cewa Thailand ta yi amfani da jiragen sama marasa matuki, jiragen yaƙi kirar F-16, bama-bamai masu hauhawa, da manyan makamai masu lalatawa. Ma'aikatar ta bayyana taron sojoji da Thailand ta yi a matsayin keta Majalisar Dinkin Duniya, ASEAN, da dokokin kasa da kasa.

Takaddamar kan iyaka ta ci gaba da faruwa tsawon shekaru; tashin hankali ya yi tsanani musamman a kusa da haikalin Preah Vihear. Rikicin, wanda ya rikide zuwa fadace-fadace da manyan bindigogi da hare-haren sama a ranar 24 ga Yuli, 2025, an warware lamarin na ɗan lokaci tare da tsagaita wuta a ranar 4 ga Agusta. Duk da haka, tun farkon Disamba, bangarorin sun ci gaba da fafatawa da zargin juna. Ministan Harkokin Wajen Thailand Sihasak Phuangkitkio ya sanar a ranar Litinin cewa ba a cimma yarjejeniyar tsagaita wuta ba a taron Ministocin Harkokin Wajen ASEAN a Malaysia, kuma tattaunawar za ta ci gaba a yau, 24 ga Disamba. Fadan yana yin mummunan tasiri ga fararen hula, da kuma yawon bude ido da tattalin arzikin yankin.

