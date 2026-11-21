Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: A daidai lokacin da rashin gamsuwar zamantakewa ke yaɗuwa a ƙasashen Turai, matasa a kusan ƙasashe 20 na wannan nahiya tare da gudanar da zanga-zango da yajin aiki da aka shirya sun bayyana adawarsu ga ƙaruwar asarar tsaro, tsadar rayuwa, rikicin gidaje da mummunan halin ayyukan jama'a. Ƙungiyoyin ma'aikata, ƙungiyoyi da ƙungiyoyin ɗalibai suna daga cikin masu shirya wannan yunkuri na zanga-zanga.
A Italiya, dubban mutane sun yi zanga-zanga a biranen Rome da Milan. Ƙungiyar ma'aikata ta CGIL ta ba da labarin gudanar da kusan tarurruka 100 a duk faɗin ƙasar tare da shigar da fiye da mutum miliyan ɗaya. Masu zanga-zangar tare da nuna adawa da ƙaruwar kasafin makamai da kuɗin rayuwa, sun nemi canza manufofin tattalin arziki da zamantakewar gwamnati.
A Jamus ma ƙungiyar "GenZ regelt" ta ba da labarin shigar kusan mutane 21,000 cikin zanga-zangar a birane 70. Kusan matasa 1,000 a Berlin sun taru don nuna adawa da sake fitar da makamai ga Isra’ila da yiwuwar komawar aikin soji na tilas. Masu zanga-zangar sun kuma nanata wajibcin zuba jari a ilimi da nuna adawa da raguwar kasafin jama'a.
A Faransa, a daidai bikin cika shekaru takwas da yunkurin "Jalabiyar Rawaya," ɗaruruwan matasa a Paris sun yi zanga-zanga kan tilastawa al'umma aikin soja da kuma goyon bayan makomar ƙarni na matasa. A Spain ma ɗaruruwan mutane a Madrid tare da nuna adawa da ƙaruwar kuɗaɗen soji, sun nemi ƙarfafa ilimin jama'a da inganta halin cibiyoyin ilimi.
A Biritaniya ma ɗaruruwan mutane ciki har da ɗalibai, a London da taken "Mu yi yaƙi don makomarmu, ba don yaƙe-yaƙensu ba" sun taru. Masu zanga-zangar baya ga nuna adawa da manufofin soji, sun yi gargaɗi kan basussukan karatun matasa, rikicin makamashi, ƙaruwar kuɗin rayuwa ta yau da kullm da sakamakon rikicin yanayi.
A daidai wannan lokaci, ƙungiyoyin ma'aikata da ƙungiyoyin da ke aiki a fannin gidaje daga ƙasashe bakwai na Turai ciki har da Belgium, Biritaniya, Spain, Faransa, Girka, Italiya da Portugal, sun gabatar da buƙatu guda shida waɗanda suka haɗa da tabbatar da gida ga kowa, rage farashi, ƙara albashi, haraji kan masu arziki da kawo ƙarshen manufofin fitar da makamai.
Sylvain Boulouque, masanin tarihi na Faransa, tare da yin nuni da yanayin waɗannan zanga-zangar, ya ɗauki daidaitawar Turai a matsayin wani lamari abin lura kuma ya nanata cewa ɗaya daga cikin jigogin da suka haɗa zanga-zangar shine rashin amincewa ga sojojin tsaro da masu iko.
Dangane da rahoton da aka wallafa, zanga-zangar ba za ta tsaya da ƙarshen mako ba kuma a Belgium ma an shirya wasu yajin aiki da tarurruka na ranar Litinin.
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