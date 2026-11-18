Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Sashen hulɗa da jama'a na Sojojin Ruwa Na Sojojin Juyin Juya Halin Musulunci: Wannan jirgin dakon mai a kusa da gabar tsibirin Ghanam ya kama da wuta, wanda tsananin wutar da fashewar da konewar ta haifar ta haskaka gabar wannan tsibirin.
Wannan shi ne jirgin ruwa na uku mai saɓa doka da ya zama ganima ga nakiyoyin ruwa a yau.
Yawan cin karon jiragen ruwa da nakiyoyin ruwa a cikin makonni biyu da suka gabata ya kasance abin da ba a taɓa gani ba. Kowane fashewa a wannan yankin, wata shaida ce ta daban kan rashin gaskiyar da'awar sojojin Amurka cewa mashigar Hormuz a buɗe take, kuma gargadi mai tsanani ga masu jiragen dakon mai masu saɓa doka waɗanda, ta hanyar dogaro ga kalaman jami'an Amurka, ke ci gaba da yin watsi da haɗarin tafiya a wannan yankin kuma ba su ɗauki darasi daga abubuwan da suka faru a baya ba.
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