Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Jami'an Amurka sun gaya wa jaridar Wall Street Journal cewa cibiyoyin bayanan sirrin Amurka suna kiyasata ƙarancin tabbaci cewa Iran na da makamai masu linzami na ballistic tsakanin 1,500 zuwa 2,500 a cikin ɗakunan ajiyarta; wannan a lokacin da jami'an Isra'ila ma ke kiyasta adadin makamai masu linzami na Iran fiye da guda 1,500.
Adadin makamai masu linzami 1,500, ana ɗaukarsa a matsayin ƙarancin kiyasin cibiyar bayanan Amurka kan ƙarfin makamai masu linzami na Iran.
Jami'an Amurka sun bayyana cewa Iran tare da amfani da sassan da ta riga ta ajiye, tana ci gaba da kera sabbin makamai masu linzami na ballistic.
Wannan kiyasi ya saba wa iƙirarin kwanan nan na "Pete Hegseth," ministan yaƙin Amurka, na ikrarin cikakken lalata tushen masana'antar sojin Iran.
Bisa ga rahoton wannan jaridar, jami'an Amurka ba su da babban tabbaci kan takamaiman adadin makamai masu linzami na Iran, amma sun tabbatar da ci gaban samar da makamai masu linzami.
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