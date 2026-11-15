Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Bayan da Taliban ta haramta magungunan Pakistan, ma'aikatar lafiya ta Taliban ta bayyana cewa za a fara shigo da magunguna daga Iran nan ba da jimawa ba bisa ga yarjejeniyoyin da aka sanya hannu da Jamhuriyar Musulunci ta Iran.
Hamdullah Zahid, mataimakin kula da abinci da magunguna na ma'aikatar lafiya, ya bayyana hakan ranar Lahadi a bikin rufe baje kolin lafiya na ƙasa da ƙasa karo na biyu a Kabul, yana mai cewa manufar ita ce inganta ingancin magungunan da ke kasuwa da ƙarfafa tsarin samar da magunguna.
An ɗauki wannan shawarar ne bayan da Taliban tun (9 ga Fabrairu 2026) ta haramta shigo da magungunan Pakistan daga dukkan kwastamomin Afghanistan, sakamakon ƙaruwar sabanin siyasa, tsaro da kasuwanci tsakanin Kabul da Islamabad. Bayan haramcin, an sami rahotannin ƙarancin wasu muhimman magunguna da ƙaruwar farashi a kasuwannin Afghanistan.
A baya ma Iran da Afghanistan sun sanya hannu kan wani shiri na haɗin gwiwa kan kula da abinci, magunguna da kayayyakin likita a Tehran, wanda ya haɗa da sauƙaƙe rajista da kimanta kamfanonin magunguna na Iran, daidaita shigo da kaya, yaƙi da fataucin magunguna da haɓaka haɗin gwiwa tsakanin dakunan gwaje-gwajen kula da inganci. Haka kuma an yi hasashen zuba jarin kamfanonin Iran a masana'antar magunguna ta Afghanistan.
Baje kolin lafiya na ƙasa da ƙasa na biyu na Kabul ya gudana tsakanin 20 zuwa 24 ga Aban tare da halartar kusan rumfuna 300 daga kamfanoni na ciki da waje ciki har da Iran, Indiya da Turkiyya. Bisa ga bayanan hukuma, Afghanistan zuwa watan Mihr 1405 tana da cibiyoyin samar da magunguna 117 amma cibiyoyi huɗu kawai ne suka sami takardar shaidar GMP ta ƙasa da ƙasa.
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