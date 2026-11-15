Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Ofishin Hulɗar jama'a na Rundunar a cikin wata sanarwa inda ya bayyana: kai harin soji a mataki na biyu na maida martani mai murkushewa ga hare-haren sojin Amurka, an kai wa radar kariya ta Amurka a sansanin helikwafta na Al-Riffa a Bahrain hari da jiragen marasa matuƙa shida na rundunar sararin samaniya ta Rundunar Kare Juyin Juya Halin Musulunci.
Hulɗar jama'a ta Rundunar ta nanata: dacewa harin da nasarar samun waɗannan jiragen mara matuƙa a yankuna daban-daban na Bahrain kuma wanda hakan ke sake nuna kwarewar aikin Rundunar.
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