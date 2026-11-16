Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Jirgin tattaunawar diflomasiyya da ya kasance yana tafiya cikin sauri a makonnin da suka gabata ƙarƙashin jagorancin Qatar, ya tsaya. Wannan yana faruwa ne a yanayin da ba a san shawarar da Donald Trump zai yanke ba — ko zai ci gaba da halin da ake ciki na kawanya da matsin lamba ko zai matsa wajen daukar matakin soji. A gefe guda kuma, da alama Iran tana neman ficewa daga halin da ba yaƙi ba kuma ba zaman lafiya ba, halin da ke ƙara damuwa kan sakamakonsa na dogon lokaci ga kwanciyar hankalin Iran.
A cikin wannan yanayi kuma a matsayin alamar tsanantar matakan soji bayan gazawar zagayen tattaunawar diflomasiyya na baya-bayan nan, Rundunar Kare Juyin Juya Halin Musulunci a jiya ta bayyana cewa da jiragen mara matuƙa shida ta kai hari kan wani radar tsarin kariyar sama na Amurka a sansanin "Al-Riffa" a Bahrain.
Wannan yana faruwa ne a lokacin da Rundunar a ranar Juma'a da ta gabata ta kai hari kan wata na’urar radar a wannan ƙasar. Da alama an kai hare-haren kan ƙasar Bahrain ne a matsayin martani ga matakan da Amurka ta ɗauka kan wuraren sojin Iran a kudancin ƙasar. Ofishin Hulɗar jama'a ta Rundunar kwanaki biyu da suka gabata ta kuma ba da labarin tsayarwa da lalata wani jirgi marasa matuƙi na Amurka nau'in "MQ-1" a sararin samaniyar tsibirin Qeshm.
Iran cikin kwanaki biyu da suka gabata ta kuma bayyana cewa jiragen dakon mai biyar da ke tafiya daga sashen kudancin mashigar Hormuz waɗanda Tehran ke ɗaukar wucewarsu ba bisa doka ba, sun ci karo da nakiyoyin ruwa.
A daidai wannan lokaci, rahotannin kafofin watsa labarai suna nuni da cewa Trump cikin kwanakin da suka gabata ya gaya wa manyan mashawartansa cewa zai iya ƙin kai wani sabon hari kan Iran idan Iran ba ta ɗauki wani mataki na tunzura ba. Duk da haka, cimma buƙatar Trump a yanayin tsanantar fadace-fadace tsakanin ɓangarorin biyu a mashigar Hormuz da kewayenta abu ne mai wahala.
Washington na ci gaba da kewanya ga tattalin arzikin Tehran kuma Iran a martaninta tana kai hari kan jiragen dakon mai a mashigar Hormuz da wuraren sojin Amurka. Mohammad Baqer Qalibaf, shugaban majalisar shawara ta Iran a jiya ya nanata cewa idan Amurka ta sake ɗaukar matakin harin soji kan Iran, sojojin ƙasar ne za su tantance yanayin ƙasar yaƙin.
Zainab Nikookar, mai bincike a cibiyar "Al-Hiwar" a London, tana ganin manufar Washington ita ce dora wa Tehran sabon ma'aunin tsaro. Ta bayyana cewa gwamnatin Trump daga gefe ɗaya tana ƙoƙarin ƙara wa Iran farashin tsayin dakarta ta hanyar matsin tattalin arziki, killacewar teku da takaita kwarewar sojin Iran, kuma daga gefe guda tana fatan waɗannan matsin lamba za su tilasta wa Tehran karɓar yarjejeniya bisa ga sharuɗɗan da Washington ta ƙayyade ba.
Ta kwatanta dabarun Amurka da masu saba wa juna kuma ta ce: Amurka ba za ta iya kai hari kan ƙarfin sojin Iran, tsananta kewanyar tattalin arziki sannan ta yi tsammanin Tehran za ta amince da dawwamammen yarjejeniya ba tare da samun ingantattun garantin tsaro da tattalin arziki ba. Game da yiwuwar barkewar sabon yaƙi, Nikookar ba ta kawar da wannan yanayin ba amma ta nanata: dole a bambanta tsakanin kwarewar fara yaƙi da iyawar sarrafa tafiyarsa da ƙarshensa. Amurka na iya iya kai hare-hare masu yawa, amma ba ta da wata tabbaci cewa martanin Iran — wanda zai shafi sansanonin sojin Amurka a yankin, kasuwannin makamashi da amincin jigilar ruwa a yankin tekun farisa — zai kasance cikin iyawarta da sarrafawaeta.
A ganinta, da alama Washington tana son ƙarfafa ikon yin ciniki da takaita filin motsi na tattalin arziki da soji na Tehran, ba tare da shiga cikakken yaƙi nan take ba. Ta yi gargaɗi cewa haɗarin gaske a yanayin da ake ciki shine samuwar wani mugunyar zagaaye na matsin lamba, hare-hare masu iyaka da martanin juna. Zagayen da zai iya jefa ɓangarorin biyu sannu a hankali ciki faffaɗan yaƙi, ko da babu wanda da farko yake son biyan farashin mai nauyi na hakan.
A gefe guda kuma, Mohammad Bayat, mai bincike a cibiyar nazarin tsaro ta "Kadras" a Tehran a cikin tattaunawa da jaridar "Al-Akhbar" ya ce masu yanke shawara na Iran aƙalla cikin ɗan gajeren lokaci, ba su da fata sosai kan cimma yarjejeniya da gwamnatin Trump. A cewarsa, faɗin matakan kayan aiki na hedkwatar rundunar tsakiya ta sojin Amurka, tare da shirin sojin gwamnatin Sahayoniya na sabon zagaye na fuskantar juna, sun sa masu yanke shawara na Iran suka kai ga ƙarshe cewa dole su shirya kansu a karo na uku ga yiwuwar shan wani mamaki.
Bayat ya ƙara da cewa irin wannan yanayi ya sa mayar da hankalin Tehran fiye da kowane lokaci kan ƙarfafa haɗin kan cikin gida da ƙara matakin juriyar ƙasa da kiyaye da haɓaka kayan aikin tsaron ƙasar ciki har da karfi da kwarewar makamai masu linzami da jiragen marasa matuƙa da kuma ajiye ajiyar uranium da aka tace kashi 60 cikin 100 cikin ƙasar Iran.
Bayat tare da yin nuni da abubuwan da suka faru a baya ya ce kafin shan kayen Republicans a zaɓen majalisar dokokin Amurka, Iran tana ƙoƙarin yin amfani da mashigar Hormuz mafi kyau ta hanyar bin manufar da ta dogara kan matsakaicin matsin lamba a fagen daga da matsakaicin yarjejeniya a fagen diflomasiyya. Manufar Tehran daga wannan dabarar ita ce ƙara matakin haɗari a kasuwannin makamashi, yin tasiri kan siyasar cikin gida ta Amurka da kuma a ƙarshe tilasta wa gwamnatin Trump karɓar sharuɗɗan Iran guda bakwai.
Sharuɗɗan da mafi muhimmanci nasu aka ambata kawar da kawanya da takunkumi da dakatar da yaƙi a duk fagen. Amma a cewar wannan mai bincike, abubuwan da suka faru sun ɗauki wata hanya gta daban. Sojojin Iran sun iya yin tasiri kan kasuwannin makamashi kuma sakamakon haka kan matsayin ƙarshe na masu zaɓe na Amurka, amma Trump bai amince da sharuɗɗan Iran ba.
Bayat ya ci gaba da cewa a ganin masu yanke shawara na Tehran, abubuwan da suka faru cikin watannin da suka gabata a mashigar Hormuz bayan zaɓe, sun samar da dama wajen raunana matsayin siyasa na Trump a Amurka da Benjamin Netanyahu a gwamnatin Sahayoniya. A wata ma'ana, Iran a yanzu tana ganin ita ce ke riƙe da ƙaddamarwa.
A daidai wannan lokaci, abin da wannan mai bincike ke kira hikimar da ke mulkin tsarin, yana ƙoƙari da dukkan ƙarfinsa wajen sake ginawa da haɓaka ikon kai hari, kare kai da radar na ƙasar a yawa da inganci. A cewarsa, Tehran tana jiran lokacin da Trump zai tilasta karɓar buƙatun Iran kuma ya sake daidaita tsarin tsaron Gabas ta Tsakiya ta yadda zai saba wa tsarin da ya dogara kan yarjejeniyoyin Ibrahim.
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