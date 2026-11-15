Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Abubuwan da ke faruwa a fagen soji a jere a Yemen, suna nuni da tsanantar fadace-fadace ga tarukan soji da Saudiyya ke tallafawa. A cikin wannan tsari, sojojin Yemen sun ba da labarin gudanar da ayyukan makamai masu linzami da hare-hare kan wuraren soji, cibiyoyin umarni da motsin sojojin da ke da alaƙa da Saudiyya.
Birgediya Khalid Ghurab, masani kan harkokin soji, a cikin tattaunawa da tashar Al-Masirah kan sanarwar "Yahya Saree," mai magana da yawun sojojin Yemen, game da kai hari kan tarukan soji ƙarƙashin jagorancin "Badr Al-Harbi," jami'in Saudiyya, a yankin Kharz na lardin Lahj da makamai masu linzami na ballistic, ya ɗauki wannan aiki a matsayin wani ɓangare na jerin hare-haren kwanakin da suka gabata waɗanda suka haɗa da wurraen soji a Jabal Hadid, Al-Burayqah, Ras Al-Arah, Jabal Al-Kharj da sansanin Kharz.
Wannan masanin soji ya bayyana: kai hari kan cibiyoyin bayar da umarni da ɗakunan ayyuka yana da muhimmanci na musamman na soji, domin waɗannan wurare ne ke da alhakin gudanar da motsi, daidaita ayyuka da jagorantar sojoji. Maimaita hare-hare kan waɗannan wurare, yana sa tsarin umarni da sarrafawa fuskantar ƙalubale kuma yana yin tasiri kan iyawar tarukan sojin wajen motsi bisa ga shirye-shiryen da suka gabata.
Ya ƙara da cewa: fifiko a yawan sojoji, motoci da motocin sulke ba lalle yana tantance sakamakon yaƙi ba, musamman lokacin da ake fuskantar wani aiki da ya dogara kan makamai na musamman da ingantattun shirye-shiryen dabaru.
A cewarsa, yanayin wannan aiki yana nuni da matakin gogewa wajen gudanar da hare-hare da zaɓen wurare masu tasirin soji kai tsaye.
Ghurab ya yi nuni da cewa: yankin Kharz da sansaninsa saboda matsayinsa na yanayin ƙasa da alaƙa da yankuna kamar Ras Al-Arah, Al-Suqyah, Bani Bakr har zuwa kewayen Dhubab, yana da muhimmin matsayi a taswirar tsayawar soji na sojojin da Saudiyya ke tallafawa.
Abubuwan da ke faruwa a fagen daga a wannan yankin, sun takaita zaɓuɓɓukan sojojin da ke cikinsa.
Ya ƙara da cewa: hare-haren a jere, sun tilasta wa wasu hafsoshin Saudiyya barin wurarensu; wasu daga cikinsu sun janye zuwa Aden kuma rahotannin yankin suna nuni da komawar wasu zuwa Saudiyya.
Wannan masanin soji tare da yin nuni da cewa aikin ya ɗauki hanyoyi da dama, ya ce: ci gaba zuwa sansanin Kharz da motsi a fagen Kahbub da Dhubab wani ɓangare ne na wannan aiki wanda ke da nufin tabbatar da iko kan hanyoyin motsi da hana sake tsara sahun sojojin da Saudiyya ke tallafawa.
Ya ƙara da cewa: wannan aiki ya kasance tare da wasu hare-hare kan filayen jirgin sama, wuraren mai da sansanonin soji cikin ƙasar Saudiyya, abin da ke nuni da faɗaɗa faɗin maƙasudan da ake gabatarwa a cikin sanarwar soji na Yemen.
Ghurab ya yi nuni da cewa: adadin ayyuka cikin kwanaki goma na farkon Nuwamba ya zarce ayyuka 52; matsakaicin fiye da ayyuka biyar a rana.
Yana ganin wannan adadi, yana ba da labarin ƙaruwar saurin ayyukan soji da faɗin fannonin da ake kai hare-hare a kansu; ko a matsayin tarukan soji ko wuraren muhimmanci.
Ya bayyana: kai hari kan ababen more rayuwar mai, yana takaita iyawar Riyadh wajen amfani da zaɓuɓɓukan madadin don tsallakewa daga ƙalubalen teku kuma yana kawo sabbin matsin lamba kan fannin makamashi.
Wannan masanin soji ya yi nuni da tasirin ayyukan Yemen kan sararin samaniyar Saudiyya ya ce: yawan tasiri a yankuna daban-daban ciki har da Riyadh, Dammam da yankunan kudu ya bambanta kuma a wasu yankuna ya kai kashi 70 zuwa 100 cikin 100.
Ya kwatanta tasirin teku a kudancin Tekun Naliya a matsayin mai faɗi kuma ya haɗa da faɗin motsawar soji daga wurarensu da fallawa da gudu.
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