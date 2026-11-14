Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Idan labarin cewa gwamnatin Jolani za ta tura sojoji Saudiyya don yaƙi da Yemen gaskiya ne, wannan zai zama tsoma baki na biyar da Siriya ta yi a harkokin soji na kasashen waje a tarihinta, bayan 1948 (Falasdinu), 1970 (Jordan), 1976–2005 (Lebanon), da 1991 (Kuwait).
A shekarun 1990, Siriya ta sami tallafin dala biliyan 2–4 daga ƙasashen Larabawa da Japan bayan shiga yaƙin Kuwait, wanda aka yi amfani da shi wajen gina tashoshin wuta, hanyoyi, da masana'antu. Amma waɗannan tallafin ba su haifar da canji mai zurfi a tattalin arzikin ƙasar ba, domin matsalolin cikin gida kamar tsarin mulki maras inganci, cin hanci, da rashin kyakkyawan gudanarwa sun ci gaba.
Yanzu gwamnatin Jolani na neman tallafi uku: kuɗin albashin sojoji da jami'an tsaro (kusan dala miliyan 500 a shekara), lamuni don ayyukan ci gaba, da jawo masu zuba jari na waje. Amma har yanzu tallafin da aka samu (kamar yarjejeniyar dala miliyan 403 da Saudiyya) yana da nisa daga manyan burinta, kuma masu zuba jari na waje suna taka-tsantsan.
Siriya bayan shiga cikin ƙawancen ƙasa da ƙasa don 'yantar da Kuwait, ta sami babban tallafin kuɗi daga ƙasashen Larabawa na Tekun Farisa. An keɓe waɗannan tallafin musamman don samar da kuɗaɗen ayyukan ci gaba da hidima da aka amince da su a fannoni kamar wutar lantarki, sadarwa, sufuri, masana'antu, magudanar ruwa, da sauran fannoni. Don haka, waɗannan ba tallafin kuɗi na gama-gari ba ne marasa manufa ta musamman.
Tallafin waje na iya taimakawa, amma ba zai iya maye gurbin gyara na cikin gida ba — dole ne a gyara manufofin tattalin arziki, a daina cin hanci, a yi amfani da ƙwararru, kuma a cimma sulhu na ƙasa bisa adalci. Tallafin biliyoyin daloli ma ba za su isa ba idan ba a gyara tushen matsalolin cikin gida ba.
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