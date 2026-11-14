Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Mai magana da yawun sojojin Yemen Birgediya Yahya Saree Ya tabbatar da kai hari kan tarukan da ke da alaƙa da Saudiyya a lardin Lahj da makamai masu linzami na ballistic.
Saree, a yau Asabar, ya bayyana cewa harin kan tarukan Saudiyya a Lahj ya haifar da mutuwar dadama waɗanda da jikkatar wasu da lalata adadi mai yawa na motoci.
A daidai wannan lokaci, ma'aikatar lafiya ta Yemen a San'a ta ba da labarin cewa jiragen Saudiyya sun kai hari kan wata makaranta da wata cibiyar lafiya da wani kantin magani a yankin Al-Jamrak na Zurayqat Al-Sham a arewacin Lahj.
Saudiyya na ci gaba da kai hare-harentа kan ababen more rayuwa na fararen hula da gidajen zama da kayan rayuwa a lardunan Yemen, a lokacin da sojojin Yemen ke nanata ci gaban martaninsu na halas ta hanyar kai hari kan filayen jirgin sama da muhimman wuraren Saudiyya, da tunkarar tarukan soji na Riyadh.
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