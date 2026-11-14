Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Jami'anta suna zuwa gida-gida suna rarraba fom mai taken "maido da mallaka" inda suke karɓar sa hannu da sawun yatsa daga masu gidajen; takardun da mazauna ke fargabar za a yi amfani da su wajen nuna yarda da mallakar gwamnati a kan gidajensu. Wannan yana ci gaba ne yayin da wakilai uku na yankin ke ci gaba da tsarewa kuma wasu iyalai suna fuskantar umarnin ficewa daga gidajensu.
Ma'aikatar shari'a ta Taliban a baya ta yi iƙirarin cewa kotun ta musamman ta gano fiye da jarib 1,507 na filayen unguwar mallakar gwamnati ne, yayin da masu gida ke cewa sun sayi gadajensu bisa ga takardu masu inganci da takardun mallaka na shari'a.
A baya Taliban ta buƙaci mazauna su biya hayar gidajen da kudinsu ya kai tsabar Afghani 4,000 a wata ga kowane ɗaki, kuma kusan iyalai 500 sun fuskanci umarnin ficewa. An tsare wakilai uku daga cikin huɗu kuma an killace su. Rahotanni sun nuna damuwa kan yiwuwar canza yanayin al'ummar unguwar, domin an ba da wasu gidajen da aka fitar da su ga iyalai da aka tilasta masu yin ƙaura daga wasu yankuna zuwa Kabul.
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