Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Majiyoyi uku masu masaniya sun gaya wa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa shugaban Amurka Donald Trump ya sanar da manyan mashawartansa cikin kwanakin da suka gabata cewa zai iya ƙin kai wa Iran hari, matuƙar Amurka ba ta fuskanci wata sabuwar "tunzura" daga Tehran ko daga sojojin San'a ba.
Majiyoyin sun bayyana cewa wannan hasashe ya zo ne bayan jerin bayanan leƙen asiri da tarurruka da mashawartan tsaron ƙasa, kuma a yanayin da matakin Trump kan yadda za a kawo ƙarshen yaƙin da ya fara a watan Fabrairu tare da haɗin gwiwar Isra'ila kan Iran ke ci gaba da lalecewa.
Roƙon Saudiyya Da Turkiyya Na Dakatar Da Hare-Hare
Haka kuma wani babban jami'in Amurka da majiyoyi masu masaniya sun fallasa wa Reuters cewa Trump cikin makonni biyu da suka gabata ya nemi ra'ayin yariman mai jiran gado na Saudiyya Mohammed bin Salman da shugaban Turkiyya Recep Tayyip Erdogan, waɗanda suka roƙe shi da kada ya sake fara hare-hare kan Iran.
Majiyoyin sun yi nuni da cewa yariman mai jiran gado na Saudiyya a cikin wata tattaunawa ta waya a ranar 31 ga Oktoba ya roƙi Trump da ya ja da baya daga shirye-shiryensa na kai hari bayan zaɓe, yana mai tabbatar da cewa takunkumin tattalin arziki yana samun sakamako, a lokacin da Erdogan cikin tattaunawa ta waya 3 tun 28 ga Oktoba ya nanata wajibcin kawo ƙarshen tashin hankali.
Trump a cikin maganganunsa ga kafofin watsa labarai ranar Alhamis ya tabbatar da cewa ya amsa buƙatar ƙawayen yankin na guje wa komawa ga yaƙi.
Kiyasin Leƙen Asiri Da Ajiyar Harsasai
Reuters ta ci gaba da cewa kiyasin hukumomin leƙen asiri na Amurka sun kammala cewa "killacewar teku da takunkumin tattalin arziki sun yi wa tattalin arzikin Iran mummunar illa, kuma kai sabbin hare-hare, ciki har da kai hari kan wuraren nukiliya da ke ƙarƙashin ƙasa, ba zai canza buƙatun Tehran a tattaunawa ba sosai."
A gefe guda kuma, an sanar da Trump raguwar ajiyar wasu makaman Amurka zuwa matakai masu tayar da hankali, musamman harsasai na dogon zango daidai waɗanda aka yi amfani da su a ayyukan da suka gabata.
Duk da tabbatarwar Fadar White House cewa sojojin suna da isassun kayan aiki wajen cimma manufofinsu na dabarun, majiyoyin soji sun yi nuni da tafiyar jirgin ruwa mai ɗaukar jirage na uku zuwa "Gabas ta Tsakiya" don ƙarfafa shiri idan ya zama dole.
Wannan yana zuwa ne a lokacin da jami'an Isra'ila ke ci gaba da matsa wa gwamnatin Amurka lamba da ta shiga wani sabon yaƙin, a yanayin da akwai sabanin ra'ayi tsakanin Trump da firaministan gwamnatin mamayar Benjamin Netanyahu kan yadda za a tunkari Iran.
Haka kuma Amurka da Isra'ila suna fuskantar wani yanayi da ya saba wa maganganunsu cikin shekarar da ta gabata kan kwarewar Iran.
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