Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Ma'aikatar Lafiya ta Falasɗinawa a Zirin Gaza, a cikin rahotonta na ƙididdiga na lokaci-lokaci, a yau Litinin, ta bayyana isowar shahidai 3, biyu daga cikinsu sababbi ne, ɗayan kuma ya yi shahada sakamakon raunin da ya samu, da wadanda suka ji raunuka 7 zuwa asibitocin Zirin, cikin sa'o'i 24 da suka gabata, sakamakon ci gaba da hare-haren Isra'ila.
Ta haka, jimillar adadin shahidai, tun dakatar da wuta a ranar 11 ga Oktoba 2025, ya kai shahidai 1,650, yayin da adadin waɗanda suka ji rauni ya kai 5,975, kuma jimillar gawarwakin shahidai da aka ciro ya kai gawarwaki 850.
Rahoton ya yi nuni da ƙaruwar adadin yaƙin kisan kare dangi na Isra'ila kan Zirin Gaza, tun farkonsa a ranar 7 ga Oktoba 2023, zuwa shahidai 74,702 da raunuka 176,105.
Hare-haren Isra'ila kan Zirin na ci gaba, wanda ya saba wa alkawuran mamayar a ƙarƙashin mataki na farko na yarjejeniyar dakatar da wuta, a tsakiyar raunin fannin lafiya da yaƙin ya haifar, wanda ƙuntatawar mamayar kan shigar da agajin ɗan adam ta ƙara tsananta.
Mazaunan Zirin suna fuskantar matsananciyar wahala da mummunan yanayin rayuwa tare da farkon lokacin hunturu da zuwan guguwar iska, abin da ke sa dubban waɗanda ba su da mafaka fuskantar ambaliyar ruwan sama, ban da rashin kayan dumama.
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