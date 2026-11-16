Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: 'Yan sanda, a yau Litinin, sun bayyana gano aƙalla mutane 9 da aka kashe da harsashi a wani gari a yammacin babban birnin gudanarwa na Afirka ta Kudu, Pretoria, a ɗaya daga cikin al'amuran harbi biyu na zubar da jini da ake bincike.
Bisa ga "Reuters", 'yan sanda sun ce waɗanda abin ya shafa, ciki har da mata uku, sun sami harsashi a cikin wani bukka a Jeffsville, wani matsuguni da ba na hukuma ba a garin Atteridgeville na Pretoria, a wani lamarin harbi da ya faru a ƙarshen daren Lahadi. Ba a tantance dalilin harbin ba har yanzu, kuma ba a kama kowa ba.
A wani yanayi na daban, 'yan sanda sun ce sun buɗe bincike a lardin KwaZulu-Natal bayan gano mutane 8 da aka kashe da harsashi cikin wata mota a wajen garin Pietermaritzburg daren Lahadi.
Ana ɗaukar Afirka ta Kudu daya daga cikin ƙasashen da ke da mafi girman adadin laifuffukan kisa a duniya, inda matsakaicin ya kai kusan laifuffukan kisa 60 a rana.
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