Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Sojin Iran, a yau Litinin, sun bayyana cewa wani jirgin dakon mai ya ci karo da wata nakiyar ruwa a gabashin mashigar Hormuz, bayan ya yi ƙoƙarin wucewa cikin "rashin doka", a wani lamari karo na uku tun tsakar daren Lahadi zuwa Litinin.
Ofishin Hulɗar jama'a ta sojin Iran, a cikin wata sanarwa ya ce: "Wani jirgin dakon mai da ya keta doka, wanda ke wucewa ta hanyar da ba a ba da izini ba a gabashin mashigar Hormuz, sabanin ka'idojin da aka bayyana, kuma ya kashe tsarin kewayawarsa, ya ci karo da wata nakiyar ruwa, abin da ya haifar da tashin wuta a cikinsa."
Sanarwar ta yi nuni da cewa, tun daga ƙarfe 23:00 na ranar Lahadi (a gogon Tehran) har zuwa yanzu, wannan shine jirgin dakon mai na uku da ya keta doka da wuta ta kama shi kuma ya tsaya tare da de na motsi, sakamakon cin karo da nakiyar ruwa a gabashin mashigar Hormuz.
Haka kuma an sake nanata cewa mashigar Hormuz a rufe take, kuma za ta kasance a rufe "muddin Jamhuriyar musulunci ta Iran ta ga hakan ya zama dole", duk da "ƙaryar shugaban Amurka" Donald Trump.
Sanarwar sojin Iran ta nanata wajibcin dukkan jiragen ruwa su yi tafiya ta hanyoyin da aka ba da izini kuma su bi ka'idojin da sojojin Iran ke bayyanawa.
Haka kuma, sojin Iran sun sake maimaita gargaɗinsu ga dukkan kamfanonin jigilar kaya da masu jiragen dakon mai, wajibcin gujewa tafiya a hanyoyin da ba a ba da izini ba da kashe tsarin na’urorinsu.
Waɗannan al'amuran suna zuwa ne a lokacin da Amurka ta jami'anta da sojojinta ke ci gaba da iƙirarin "mallakar" mashigar Hormuz, da kiran jiragen ruwa da su "wuce ta yadda ya saba", abin da sojojin Iran da jami'an ƙasar ke ƙaryatawa.
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