Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Jimillar asarar tattalin arziki da aka hasashen za ta biyo bayan yaƙin Amurka da gwamnatin Sahayoniya kan Iran a ƙasashen Larabawa na gefen tekun Farisa cikin shekarun 2026 zuwa 2030 ya zarce dala biliyan 790. Wannan a lokacin da aka kiyasta kuɗin asarar da lahani na zahiri da wannan yaƙin zai haifar a waɗannan ƙasashe ya zarce dala biliyan 200.
Bisa ga wani bincike da kamfanin inshorar bashi na kasuwanci da gudanar da haɗarin kuɗi "Allianz Trade" ta shirya, ana sa ran jimillar kayan cikin gida na ƙasashe mambobin majalisar haɗin gwiwar Gulf a shekarar 2026 za ta fuskanci raguwa da kashi 4 cikin 100. Adadin da ya yi ƙasa da kiyasin haɓakar tattalin arziki kafin yaƙin kan Iran da kashi 8.2.
Bisa ga wannan bincike, Qatar za ta fi fuskantar rauni kuma ana hasashen tattalin arzikin wannan ƙasar a shekarar 2026 zai fuskanci raguwa da kashi 14 cikin 100. Bayan Qatar, Kuwait tana da raguwar tattalin arziki da kashi 11 da Bahrain da kashi 8.
Haka kuma ana hasashen tattalin arzikin Saudi Arabiya zai ragu da kashi 2.8 da UAE da kashi 0.9. A gefe guda kuma, ana sa ran tattalin arzikin Oman zai fuskanci haɓaka da kashi 3.3 cikin 100. Al'amarin da ya samo asali daga samun wannan ƙasar hanyoyin ruwa a wajen mashigar Hormuz.
Kamfanin Allianz yana hasashen idan ɓangarorin suka ƙi sake tsanantar tashin hankali kuma jigilar ruwa a mashigar Hormuz ta koma yanayin da aka saba, tattalin arzikin da suka fi samun rauni za su fara tsarin inganta daga shekarar 2027. Dangane da wannan hasashen, haɓakar tattalin arzikin Qatar da Kuwait a wancan shekarar na iya kaiwa kusan kashi 9 cikin 100.
Dangane da wannan bincike, koma bayan tattalin arziki zai yaɗu zuwa manyan sassan tattalin arzikin yankin. Ana hasashen ayyukan sassan mai da gas a ƙasashen Larabawa na gefen tekun Farisa cikin shekarar 2026 za su ragu da kusan kashi 8.5 cikin 100. Al'amarin da shi kaɗai zai rage haɓakar kayan cikin gida na waɗannan ƙasashe da kashi 1.6.
Haka kuma ana sa ran ayyukan kasuwanci a yankin za su fuskanci raguwa da kashi 5.5 cikin 100.
Wannan bincike ya nanata cewa komawar wani ɓangare na kwararar fitar da mai zuwa matakin kafin yaƙi, ba lalle yana nufin ƙarshen sauye-sauyen kuɗin shiga ba. Domin bayan yaƙi, fitar da kaya ta dogara fiye da baya kan hanyoyin madadinsu. Bugu da ƙari, ko da an cimma yarjejeniya kuma an warware rikicin, barazanar tsaro na iya ci gaba.
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