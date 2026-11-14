Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Sojin saman Iraki a wani harin sama a lardin "Kirkuk" da ke arewacin wannan ƙasar, sun kashe mambobin ƙungiyar Da'ish uku. Haka kuma an kama wani mutum da ke da alhakin jigilar mambobin wannan ƙungiyar. Wannan aiki yana nuni da motsin mambobin Da'ish a wasu yankunan lardin Kirkuk, lardin da ke cikin rikici tsakanin gwamnatin tsakiya ta Iraki da gwamnatin yankin Kurdistan.
Bisa ga rahoton jaridar "Al-Arabi Al-Jadeed", kafofin watsa labarai na tsaro na gwamnatin Iraki a Baghdad a cikin wata sanarwa sun bayyana cewa rundunonin tsaro na hedkwatar ayyukan Kirkuk ranar Juma'a, sun gudanar da wani aiki na musamman da wani ingantaccen harin sama a yankin "Altun Kupri" a arewacin lardin Kirkuk tare da tallafin sojin saman Iraki wanda ya kai ga kashe mambobi uku na wannan ƙungiyar da kama wani ɗan ta'addanci mai alhakin jigilar su. Sojojin tsaron Iraki sun ci gaba da aikin bincike da dubawa a yankin.
An kai wannan harin ne ƙasa da sa'o'i biyu bayan an toshe hanyoyin shiga da fita na yankin Altun Kupri. Matakin da ya faru ne bayan zargin motsin mutane masu makamai a wannan yankin. Majiyoyin tsaro bisa ga tashoshin labarai na gida sun bayyana cewa wani sojan tsaro ya gano wata mota da ba a gane ma ta ba wadda ake zargin mutane huɗu ko biyar masu makamai ne a cikinta. Wannan al'amari ya sa sojojin tsaro suka ɗauki matakan taka tsantsan kuma an tura motocin soji da yawa a hanyoyin shiga da fita na yankin. An rufe hanyoyin shiga da fita kuma sojojin tsaro sun fara aikin bincike da dubawa a kewayen yankin.
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