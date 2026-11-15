Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Kata'ib Al-Mujahideen, reshen soji na ƙungiyar Mujahideen ta Falasɗinu, a cikin wata sanarwa ta hukuma ta yi ta'aziyya kan shahadar Samir Mahmoud Abu Younes, wanda aka fi sani da «Abu Mahmoud», memba na majalisar soji ta Kata'ib Al-Qassam kuma kwamandan rundunar Rafah.
Ya shahada daren jiya sakamakon harin kisan gilla da gwamnatin Sahayoniya ta yi masa a Zirin Gaza
An kai wa Abu Mahmoud hari ne a cikin tsarin manufar kisa da aka shirya na gwamnatin Sahayoniya kan shugabannin gwagwarmayar Falasɗinu; manufar da maƙiyi ya ɗauka bayan gazawarsa wajen cimma manufofinsa a yaƙin kisan kare dangi da ci gaba da mamayewa kan Gaza, wanda yayi hakan ne domin yin tasiri kan tsarin jagoranci da raunana kasancewar gwagwarmaya a fagen daga.
Kata'ib Al-Mujahideen tare da yin ta'aziyya da murnar shahadar Abu Mahmoud ga ƙungiyar gwagwarmayar Musulunci ta Hamas da Kata'ib Shahidi Izzid-Din Al-Qassam, ta yaba da sadaukarwarsa da dogon jihadin da ya yi a wajen fuskantar gwamnatin Sahayoniya da rawar da ya taka a tsayin daka kan mamayewa da tunkarar shirye-shirye da mamayewar maƙiyi kan al'ummar Falasɗinu.
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