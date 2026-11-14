Sayyid Ibraheem Zakzaky (H): "..To, bayan da Amirulmuminin ya dawo, kissa mai tsawo, (ba ita nake son in kawo ba), na batun akwai wanda ya nemi su taimaka masa (a kan amsar hakkinsa), suka ki. Sai daga baya wasu suka fara ankara, da cewa lallai sunyi kuskure. Sai suka fara zuwa dai-dai da dai-dai suna taruwa a gidan Sayyida Fatimatuz Zahra (gidan Ali (AS) kenan). Sai suna zuwa suna taruwa a gidan. Sai wannan ya ankara ya ce Gaskiya munyi kuskure, mun bar wasiyyar Annabi (S). Sai ya kama hanya ya je ya ce ma Amirulmuminin muna tare dakai.
"Sai Majmu'a suka fara yawa. To, su masu gwamnati, sai suka ga suna cikin hadari. Suka ce mutane fa (Ansar) suna zuwa gidan Ali. In suka yawaita, muna garinsu ne (wannan sun fada ne). Suka ce; muna fa garinsu ne, za su fito da takobi, su fitar damu. Saboda haka za su iya kwace mulkin din. Mulkin da muka kwata, yanzu za su mai da shi wajen Ali. Shi na biyun su, shi yafi damuwa. Shi na farkon sai yace ai ba abin da ya iya, saboda matukar yar Manzan Allah tana tare dashi, ya zai yi da ita.”
"Wannan kar a manta duk ya auku ne bayan al'amarin Fadak da muka karanto wancan karon, da kuma yadda ita Sayyida Fatimatuz Zahra (SA) ta zauna tana kuka, tana halin bakin ciki na wafatin babanta da abin da aka yi mata. To, sai yake cewa; to, yanzu fa suna fa taruwa gidan Ali, in suka yawaita muna garinsu ne, zasu zaro takubba, su zo su kore mu. Sai dayan ya ce ma dayan ya zan iya tunda 'yar Manzon Allah tana tare da shi? Ya ce; in muka zauna nan muna jira ba abin da za mu yi, muna ji muna gani za su fitar da mu. Saboda haka bari ka gani yanzu in tafi da wanda za mu tafi. Na farko yace, ai bamu da isassun mayaka, kasan kuma Ali mayaki ne. Sai na biyun ya ce; eh, bari naje da wanda suka samu, in an sami kari sai ka turo min dauki.
"Sai ya kama hanya da wadanda suka samu (rundunar). Kafin daga baya cikin janarorinsu wani ya kawo mishi dauki, suka hadu su jimla su dari takwas. Suka kewaye gidan. Jagoransu ya ce; ko ku fito ko kuma in kona gidan da duk wanda ke ciki!
"Aka ce masa; akwai fa 'yar Manzon Allah (S) a cikin gidan. Sai yace," ko da ita fa!" Ya ce; a kawomin kirare. Aka kawo kirare yasa a kofar gidan. (Ba zai boyenma mutane cewa gida ne ba. Ma'ana akwai kofar shiga gidan. Sannan in ka shiga gidan akwai sarari wanda kake duban sama hororo. Sannan kuma akwai dakuna. Wato akwai tsakar gida, anan ke da rijiya da wurin nika da ire-iren wadannan na wancan lokaci da kuma dakin kwana. Akwai dakuna. Saboda haka su sauran Ansar da suka goya baya har da Zubair bn Awwam, wanda yake dan gwaggon Annabi ne shi. Shima ya mara wa Ali baya a wannan lokacin, shima yana cikin wanda suka ankara kan kuskuren da akayi. Suka je suka zauna a gidan).
"Saboda haka, sauran jama'a suna tsakar gidan ne. Ita kuma Sayyida Fatimatuz Zahra da Mai gidanta da 'ya'yanta suna cikin daki. Saboda haka kofar shiga gidan, shi ne aka cinnama wuta. Akasa kirare aka banka wuta, kofa ta kone, suka auka ciki.
"Aka ce; Zubair shi ne farkon wanda ya zaro takobi. Ya ce; Maza.... (Sai maharan) Suka yi cincirindo a kansa, suka rike takobin, suka kwace a hannunsa. Suka sari dutse da takobin (suka kashe kaifin). Suka rike shi. Sannan shi kuma (Na biyu) ya danna dakin Sayyida Zahra (SA). Ya daki kofar.
"To, kuma lokacin ita bata tsammaci wani zai shigo mata daki ba, saboda haka tana aikinta ne ko hijabi bata dashi. Saboda haka maza-maza ta zuba a guje ta make da bayan kyaure. Saboda haka ko da ya (sake) buga kyauren sai ya dake ta, kuma lokacin tana da ciki. Da ya buda sai ya daki cikinta, saboda haka sai tai kara. Ta ce ya Fidda (tana kiran yarinyar ta), yi min dauki sun sarayar da jaririna.
"To da ya ji hakanan (wanda ruwaya ne daga gareshi), sai ya ce da yake ya gano waye a kofar sai ya sake bugawa. To, akwai musoshi guda biyu a jikin kyauren ta ciki, saboda haka sai suka daki kasusuwan awazanta. Kuma bai tsaya nan ba, tana cewa Ya Rasulallah, me muke gani bayan baka daga wadannan mutane?
"To, ma bai isheshi ba, sai ya buda ya mare ta. (Wannan rubutu ne shi ya rubuta da hannunsa! Kuma dansa ya gani yayi shaida a kan hakan.) Yake cewa (shi da yai abin yake cewa); yayin da naga hasken fuskarta a yayin da zan mare ta, sai da naji tsoro, amma sai nayi tunanin dole mu kammala abin da muka fara.'
"To, a lokacin ne sai shi Ali ya fita. Sai ya ce ga Ali nan ya fita kar ya tsere muku! Suka kama shi, suka saka masa igiya kamar yadda ake sa ragama a wuyan rakumi, suka ja shi kai ba rawani.
"To, duk da halin da Sayyida take ciki, da aka kawo mata hijabinta tayi lullubi, sai ta bi su, tana cewa, ku kyale min Dan Amina. Kuma jini na zuba (daga jikinta), tana ku kyale min Dan Ammina. Shi jagoransu ya cewa wani ana ce masa Qumfus, tsare ta! Qumfuz yace; in ta ki fa? Ya ce ka buge ta. Qumfus yana da wani mulmulelen igiya, ya ko dunga koda mata.
"Kuma kamar yadda ruwaya ta zo daga Imam Hasan (AS), ya dubi Mughira bn Shu'uba, ya ce masa, '...kai kuma Mughira kai ka mari Fatima Yaumud-dar (ranar kai hari gidanta).' Don akan idonsu akai wannan. Saboda haka wanda duk suka sami dama, su ma sun sami daman morewa, sun fanshe haushinsu a kan (tsokar jikin) Manzon Rahma (S), sun mammareta. Daga cikinsu akwai, Marwan bn Hakam da Mughira bn Shu'uba.
"To, haka nan suka ja shi zuwa Masallaci. Ta kuma bi su duk da haka nan (suna dukan nata, jini na zuba a jikinta). Ana hana ta, tana kin hanuwa. To, sai ta ce; zata daga hannu ta yi addua. Ta ce ba zan gaza 'yar taguwar Saluhu ba, wanda lokacin da aka kashe uwanta, ta yi kara sau uku, ta roki Allah (T). Sai Allah Ya ce da mutanen 'Tamattau fi diyarukum salasatu ayyam.' Tace, ba zan gaza Taguwar Salihu ba, alhali ni 'yar Manzon Allah (S) ce.
"Sai ta daga hannu tana addua, to, a lokacin sai da suka ji kasa na motsi. Sannan shi Amirulmuminin (AS) ya ce ma Salman je kace ma 'yar Manzon Allah, ta zama Rahma ga al'ummar Muhammadu kamar yadda Babanta (S) ya kasance, kar ta zama azaba garesu. Domin in tayi addua din nan, ba za a samu al'ummar Annabi ba daga yau, za a halaka su gaba daya.
Sannan (Salman) ya zo ya ce mata; Amirulmuminin yana gaya miki cewa;' ki zama Rahma ga al'ummar Muhammadu, kamar yadda Babanki (S) ya zama Rahmatun lil Alamin, in kika yi wannan addu'ar, ba wanda zai yi saura a al'ummar Annabi.' Sannan ta ce; to, bisa biyayya ga abin da Amirul muminina ya fada, Sai ta fasa.
"To, ta dawo tana jinya. Wadannan kwanaki, ga bakin ciki abin da ya faru ga sarayar da jaririnta da suka yi, ga kuma karya mata kashin awaza da suka yi da kusar kofa, wanda kuma bata taba cewa, tana jin wani abu a kirjinta ba. Sai dai a ga tana ciccijewa. Don Amirul muminina bai san da wannan ba, sai da yazo yi mata wanka (wankan gawa).Sannan da ya tabi dai-dai kashin awazan, yasan cewa an karya ne.
"Aka ce da ya ga hakan, sai ya manna fuskarsa a bango yayi kuka mai kara. Wanda suka zo suka ce; me ke faruwa Ya Amirulmuminin? Ya ce Wallahi sun karya mata kashin awaza.
"To, tayi masa wasiyya. An ce, lokacin wafatin Sayyada Zahra, tayi wasiyya ga Maigidanta. Ta ce masa ainihin in ta cika, to, ya jibinci alamarin wanke ta, kuma yayi mata sallah, kuma kar ya bar ko daya daga cikin makiyanta su halarci yi mata sallah. Kuma ta ce; ta san shi namiji ne, ba shi da dauriya ga zama ba tare da mace ba. Saboda haka yayi aure, kar ya ce zai zauna ba aure. Harma ta bashi shawarar Umaima, wadda take 'yar uwa ce gareta, don za ta dauki Hassan da Husaini a matsayin 'ya'yanta. Kuma ya cika mata burinta wajen auren 'yar wajen Innan tata. Don Umaima yar kanwar Khadija ce. Saboda haka, za ta ga Hassan da Husaini a matsayin yayanta ne, tunda ita Innarsu ce.
"To kuma, ta kasance kwanukan jinya din nan, ta kan lizimci ibadodi, da yawan Sallah da karatun Alkurani da adduoi...."
Daga Jawabin Sayyid Ibraheem Zakzaky (H)
12-November -2026
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