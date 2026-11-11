Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Ya bayyana cewa Iran ta yi wa gamayyar Amurka da Isra'ila mummunan kayi a fannoni daban-daban, ta nuna fifikon gudanarwar tsaronta da iyawar fifiko ciki har da kwace jirage marasa matuƙa da jiragen ruwa na ƙarƙashin ruwa na Amurka na zamani.
Rezaei ya yi gargaɗin cewa sojojin Iran za su kai hari kan sansanonin Amurka na kusa da na nesa da kuma na Turai idan suka sake kai wani hari. A fannin siyasa da diflomasiyya, ya kore kasancewar wata tattaunawa da Washington a halin yanzu, yana mai dagewa kan sharuɗɗan Iran guda 7 a gabaninsu dakatar da yaƙi gaba ɗaya a Lebanon da Gaza da rashin fitar da ko ƙwayar gas ko uranium da aka tace daga kasar, tare da bayyana wani saƙo daga jagora zuwa shugaban Rasha Vladimir Putin da kuma yunkurin Tehran na ƙirƙirar "haɗin gwiwar kasashen tekun farisa" na ƙasashe takwas na tsaro da tattalin arziki.
Rezaei Ya kuma tabbatar da cewa fuskantar juna ta yanzu ta tabbatar da fifikon gudanarwar tsaron Iran kan jagorancin sojin Amurka da Isra'ila, yana mai nanata cewa yaƙin da ya gabata ya ɗauki darussa masu mahimmanci ga tsaron ƙasa na Iran da duk ƙasashen yankin, kuma ya bayyana yanayin lafiya da jagorancin jagoran juyin juya hali da Jamhuriyar musulunci Sayyid Mojtaba Khamenei.
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