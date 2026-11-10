Saudiyya Tana Jin Jiki Kan Tattalin Arzikin Da Tserewar Masu Jari Da Karancin Kuɗi

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Noah Jlass, masanin al'amuran tattalin arziki, a cikin wata nazari tare da yin nuni da sakamakon yaƙin kan Iran da ayyukan sojojin Yemen da suka bugi hanyoyin rayuwar tattalin arzikin Saudiyya, ya rubuta: Riyadh tana fuskantar jerin rikitattun matsaloli waɗanda suka kai ga tabarbarewar tattalin arziki, siyasa, tsaro da soji.
Bisa ga rahoton Bloomberg, ajiyar bankuna a Saudiyya tana fuskantar raguwa mai dorewa sakamakon yaƙin kan Iran. Tasirin ayyukan Yemen kan zuba jari da tsarin tattalin arzikin Saudiyya, ya tsananta tsarin gujewa jari kuma ya mayar da wannan ƙasar zuwa muhalli maras aminci ga zuba jari; ta yadda hana tashi a filayen jirgin sama na Saudiyya da hare-haren da aka kai kan wuraren mai, sun yi wa tsarin Saudiyya mummunan rauni a matakai biyu na tattalin arziki da tsaro.
Wannan masanin ya yi nuni da cewa rikicin kuɗi na UAE ma ya yi tasiri mai mahimmanci kan ajiyar bankuna na Saudiyya kuma haɗuwar waɗannan matsaloli da yanayin tsaro da tattalin arzikin Riyadh da ke komawa baya, ya ninka matsin lamba.
Bloomberg a cikin rahotonta ta rubuta: Saudiyya tana fuskantar babban gibin kasafin kuɗi, raguwar tattalin arziki da yiwuwar raguwar ma'amalolin zuba jari; a lokacin da hare-haren Yemeniyawa kusan kowace rana suka haifar da tsaikon tafiye-tafiye, al'amura da ziyarar manyan manajoji.
Kamfanin dillancin labarai na Reuters ma bisa ga majiyoyin Saudiyya uku ya ba da rahoton cewa asusun zuba jari na jama'a na Saudiyya yana nazarin samar da sabbin zaɓuɓɓuka don jawo samar da kuɗi domin ya iya faɗaɗa zuba jarinsa ba tare da samar da sabon jari ba.
Bisa ga rahoton Reuters, wannan asusu zai nazarci duk damar da ke akwai don jawo jari; ciki har da sayar da hannun jari a dukiyoyin da suka kai matakin dawwama don samar da kuɗin da ake buƙata ga sabbin kamfanoni. Wannan a lokacin da rikicin kuɗi na bankunan Saudiyya ya mayar da mafita na wucin gadi na Riyadh zuwa ƙoƙarin rage saurin rugujewar kuɗi da tattalin arziki.
Kamar yadda wannan masanin ya rubuta, sayar da hannun jarin wasu kamfanonin asusun ga Aramco wadda ita kanta ke fama da ci gaba da fashe-fashe a wurarenta, yana nuni da wani muguwar zagaye: asusun da ke fama da rikici, yana sayar da hannun jarin kamfanoninsa ga wani kamfani da ke fuskantar asarar dubban biliyoyin daloli kowace rana. Waɗannan matakan motsin rikici ne kawai tsakanin asusun da kamfanoni, ba magance tushen matsalar ba.
Jlass a ƙarshe ya kamala da cewa: hanya ɗaya kawai da ke gaban tsarin Saudiyya wajin mayar da zuba jari da biyan asarar tattalin arziki, ita ce samar da amintaccen muhalli ga jari kuma wannan ba zai tabbata ba sai da dakatar da hare-haren Yemen; ayyukan da suka danganta da kawo ƙarshen kai hare-hare da killacewa kan Yemen. Domin ci gaba da kai hare-hare, ba zai haifar da komai sai ƙarin rugujewa kuma alamunsa sun fi bayyana a cikin sa'o'in farko na kai hari kan cibiyar kuɗi ta Riyadh, wadda ake ɗaukarta "ƙwaƙwalwar tsarin tattalin arzikin Saudiyya."
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