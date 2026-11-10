Iran: Ta Bayyana Sabon Birnin Makamai Masu Linzami na IRGC + Bidiyo Da Hotuna

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: An buɗe sabon birnin makamai masu linzami na rundunar sararin samaniya ta Rundunar tare da halartar Manjo Janar Ali Abdollahi shugaban hafsan haɗin gwiwar sojojin ƙasar da Sardar Sayyid Majid Mousavi kwamandan rundunar sararin samaniya ta Rundunar.
A cikin wannan buɗewa an nuna nau'ikan makamai masu linzami na ballistic da na cruise tare da na’urorin harba su. Manjo Janar Abdollahi tare da buɗe wannan sabbin makamai masu ban mamaki ya duba sabbin nasarori da shirin yaƙi na rundunar sararin samaniya ta Rundunar.
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