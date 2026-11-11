Iran Ta Ayyana Sojin Ruwa Da Na Sama Na Argentina A Matsayin Ƙungiyoyin Ta'addanci

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Ma'aikatar harkokin waje ta Jamhuriyar Musulunci ta Iran a cikin wata sanarwa ta ayyana sojin ruwa da na sama na kasar Argentina a matsayin ƙungiyoyin ta'addanci inda ta bayyana cewa: tunda gwamnatin Argentina sabanin ƙa'idodin asali na dokokin ƙasa da ƙasa, a wani mataki na ƙiyayya ta ayyana Rundunar Kare Juyin Juya Halin Musulunci wacce ta ke ɗaya daga cikin ginshiƙan sojojin hukuma na Jamhuriyar Musulunci ta Iran a matsayin ƙungiyar ta'addanci, gwamnatin Jamhuriyar Musulunci ta Iran bisa ga ƙa'idar kayi in maka da kuma dogaro kan dokar "Mataki na Ramuwar Gayya Kan Ayyana Rundunar Kare Juyin Juya Halin Musulunci a Matsayin Ƙungiyar Ta'addanci da Amurka Ta Yi" wadda aka amince da ita a shekarar 1398 wadda ta bayyana: "Duk ƙasashen da suka bi ko suka tallafa wa shawarar Amurka ta ayyana Rundunar Kare Juyin Juya Halin Musulunci a matsayin ƙungiyar ta'addanci, za su fuskanci ramuwar gayya," tana ɗaukar sojin ruwa na Argentina da sojin sama na Argentina a ƙarƙashin wannan doka da tanade-tanaden ta mai tana ayyana su a matsayin ƙungiyoyin ta'addanci.
Wannan sanarwa ta nanata: babu shakka nauyin duk sakamakon da zai biyo baya yana kan gwamnatin Argentina.
………………………
Ra'ayinka