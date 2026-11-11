Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Nahiyar Turai cikin ƙasa da shekaru biyar ta fuskanci Babbar tabarbarewar makamashi na biyu. Wannan rikicin yana zuwa ne a lokacin da haramcin shigo da gas na Rasha cikin nahiyar Turai ke gab da aiwatarwa kuma fannin zanga-zanga a nahiyar ya faɗaɗa. A gefe guda kuma, fiye da rabin 'yan ƙasar Turai cikin watanni 12 masu zuwa za su je kada kuri’a a akwatin zaɓe, al'amarin da ke ƙara farashin siyasa na tabarbarewar makamashi.
Gwamnatoci da masana'antun nahiyar Turai waɗanda rikicin farashin gas na shekarar 2022 ya gajiyar da su, yanzu suna fuskantar damuwa kan sabuwar guguwar rufe masana'antu da koma baya na masana'antu a duk faɗin nahiyar. A Spain, gwamnati wadda zaɓenta aka tsara a 29 ga Nuwamba da ake ciki, tun watan Maris da ya gabata ta kashe kusan Yuro biliyan 12 daidai da dala biliyan 13.4 don rage tasirin ƙaruwar kuɗin makamashi. A daidai wannan lokaci, masana'antar samar da takin sinadarai ta Poland ta nemi daukar mataki daga gwamnati wajen tunkarar tsallen kuɗi.
Farashin gas a ƙarshen watan Oktoba ya zarce Yuro 100 ga kowace megawatt-hour, matakin da ba a taɓa gani ba cikin shekaru huɗu da suka gabata. Farashin dizel ma ya kai sabon matakin shi kuma farashin man jirgin sama ya kusan ninka sau biyu. Haka kuma farashin wutar lantarki a Jamus ya zarce matsakaicin mataki a farkon hunturu har ma idan aka kwatanta da shekarar 2022.
Bisa ga ƙididdigar hukumar Turai tun farkon yaƙin kan Iran, kuɗin shigo da makamashi cikin wannan nahiyar ya ƙaru da fiye da Yuro biliyan 127. Wannan a yanayin da gwamnatocin Turai da dama ke fama da manyan basussuka.
Sassan da ke amfani da makamashi sosai daga gine-gine har zuwa masana'antun takin sinadarai, sinadarai, noma da jiragen sama, za su fi fuskantar rauni. Ana sa ran makamashi zai zama ɗaya daga cikin abubuwan da ke tantance sakamako a kakar zaɓen Turai. Duk da hasashen hunturu mai matsakaici a Turai tare da tasirin El Niño, kamfanin yanayi na Biritaniya "MetDesk" ya yi gargaɗi cewa tabarbarewar da wuri a cikin vortex na polar zai iya kawo guguwar sanyi mai tsanani zuwa arewacin Turai a watan Disamba mai zuwa. Haka kuma guguwar sanyi a nahiyar Asiya na iya tsananta gasar sayen kayan gas.
Gwamnatocin Ƙungiyar Turai tun watan Yuni da ya gabata sun ƙara yawan tallafin kuɗinsu sau uku kuma da ya kai kusan Yuro biliyan 35. Waɗannan ƙididdiga bisa ga bayanan cibiyar bincike ta "Bruegel" da Bloomberg ta samu. Duk da haka, yawancin waɗannan tallafin ba su da takamaiman manufa kuma suna iya ƙarfafa amfani da man fetur na fosil. Spain ta ɗauki kashi ɗaya cikin uku na duk waɗannan kuɗin. A yayin da ba a yi la'akari da tasirin iyakar farashin gas a Italiya wadda za a aiwatar da ita shekara mai zuwa ba a cikin waɗannan lissafin.
Haramcin cikakken shigo da gas na Rasha cikin nahiyar Turai zai fara aiki daga 1 ga Janairu. Al'amarin da ke nuni da wahalar Turai wajen 'yantar da kanta daga dogaro kan Rasha. Yaƙin kan Iran duk da ƙoƙarin faɗaɗa makamashi mai sabuntawa, ya sake fallasa raunin Ƙungiyar Turai a gaban kasuwannin makamashi na duniya. Ko da yaƙin Amurka kan Iran ya ƙare cikin sauri, kayan makamashi ba za su koma yanayin da suka saba ba nan take.
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