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Rezaei: Mun Kai Hari Kan Jirage Daban-Daban Kuma Mun Kwace Kayan Aiki Na Zamani Na Amurka

11 Nuwamba 2026 - 21:02
Lambar labari: 1889675
Source: ABNA24
Rezaei: Mun Kai Hari Kan Jirage Daban-Daban Kuma Mun Kwace Kayan Aiki Na Zamani Na Amurka

Rezaei ya bayyana cewa Iran ta sami nasara kan Amurka da Isra'ila ta hanyar dogaro kan iyawarta  da kwarewarta da makamanta da makamai masu linzamin da aka kera a cikin gida, ta hana ɓangarorin biyu cimma manufofinsu.

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Rezaei ya bayyana sun kai hari kan jirage irin su F-35, AWACS, F-15, F-16 da F-18, ban da harbo kusan jiragen maras matuƙa 200 na zamani.

Ya ƙara da cewa sojojin Iran sun sami ci gaba wajen sarrafa jiragen marasa matuƙa na Amurka a cikin sararin samaniya da saukar da su ba tare da lalecewa ba, yana mai bayyana cewa har yanzu an kwace jiragen marasa matuƙa 7 lafiya.

Rezaei ya kuma bayyana kwace jiragen ruwa na ƙarƙashin ruwa biyu na zamani masu iya nutsewa har zurfin mita 6,000 a cikin tekuna. Ya nanata fifikon tsari da gudanarwar tsaron Iran, yana mai bayyana cewa ministan yaƙin Amurka Pete Hegseth "maras gogewa ya kasa yin daidai da janar-janar na Iran," abin da ke tabbatar da fifikon Iran wajen gudanar da yaƙi a gaban Washington da Tel Aviv.

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