Rezaei: Mun Kai Hari Kan Jirage Daban-Daban Kuma Mun Kwace Kayan Aiki Na Zamani Na Amurka

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Rezaei ya bayyana sun kai hari kan jirage irin su F-35, AWACS, F-15, F-16 da F-18, ban da harbo kusan jiragen maras matuƙa 200 na zamani.
Ya ƙara da cewa sojojin Iran sun sami ci gaba wajen sarrafa jiragen marasa matuƙa na Amurka a cikin sararin samaniya da saukar da su ba tare da lalecewa ba, yana mai bayyana cewa har yanzu an kwace jiragen marasa matuƙa 7 lafiya.
Rezaei ya kuma bayyana kwace jiragen ruwa na ƙarƙashin ruwa biyu na zamani masu iya nutsewa har zurfin mita 6,000 a cikin tekuna. Ya nanata fifikon tsari da gudanarwar tsaron Iran, yana mai bayyana cewa ministan yaƙin Amurka Pete Hegseth "maras gogewa ya kasa yin daidai da janar-janar na Iran," abin da ke tabbatar da fifikon Iran wajen gudanar da yaƙi a gaban Washington da Tel Aviv.
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