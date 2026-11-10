Qatar: Iran Da Amurka Sun Nuna Martani Mai Kyau A Batun Tattaunawarsu

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Ma'aikatar harkokin waje ta Qatar ta ba da labarin ci gaban ƙoƙarin shiga tsakani tsakanin Iran da Amurka kuma ta bayyana cewa tana ganin kyawawan alamomi daga ɓangarorin biyu kan cimma mafita ta diflomasiyya. Duk da haka, Doha ba ta yi sharhi kan kusancin yarjejeniyar ba kuma ta ce muddin ba a kammala babban tsarin yarjejeniyar ba, ba za ta iya bayar da bayani kan shawarar kwana biyu ko cikakkun bayanan tattaunawar ba.
Gargaɗi Kan Sakamakon Ci Gaba Da Rufe Mashigar Hormuz
Wannan ma'aikatar tare da yin nuni da kusancin yanayin hunturu ta ce ci gaba da rufe mashigar Hormuz na iya ƙara tsadar tabarbarewar lamari tsakanin Washington da Tehran; sakamakon da zai fi nauyi musamman ga ƙasashe masu rauni. Qatar ta kuma yi gargaɗi cewa ci gaban wannan yanayi zai tsananta rikicin makamashi kuma ta bayyana cewa tana ƙoƙarin mayar da 'yancin jigilar ruwa ta hanyar mashigar Hormuz cikin sauri mafi yiwuwa.
Ci Gaban Tattaunawa Don Rage Sabanin
Ma'aikatar harkokin waje ta Qatar ta nanata cewa ƙoƙarin wannan ƙasar wajen kawo ƙarshen rashin tabbas kan rikicin tsakanin Tehran da Washington na ci gaba ba tare da tsayawa ba. A cewar wannan ma'aikatar, an kimanta taron Fadar White House da kyau kuma an mayar da hankali kan ci gaban tattaunawa da rage sabanin.
Dangane da sanarwar Doha, bayan ziyarar Tehran, an gudanar da tattaunawa a matakin yankin wanda a ƙarshe ya kai ga ganawar firaministan Qatar a Fadar White House. Qatar tana goyon bayan hanyar tattaunawa kuma tana ƙoƙarin samar da tushen cimma cikakkiyar yarjejeniya kan Iran; yarjejeniyar da za ta taimaka wajen aminci da kwanciyar hankalin yankin. Wannan ƙasar ta kuma ce a kowane yanayi tana buɗe hanyoyin cimma mafita ta zaman lafiya.
Ma'aikatar harkokin waje ta Qatar a wani ɓangare na matsayinta kan yaƙin Yemen, ta bayyana goyon bayanta ga ƙasar Saudi Arabiya.
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