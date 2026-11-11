Yemen: An Samu Shahidai Da Jikkata A Taiz Tare Da Kai Harin Manyan Bindigogi Kan Sa'dah

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Mai magana da yawun ma'aikatar lafiya ta gwamnatin San'a, Anis Al-Asbahi, ya tabbatar da shahada da raunata mutane 4 a yau Laraba sakamakon harbin manyan bindigogi na Saudiyya da ya shafi gundumomin Al-Shamaytin da Al-Ma'afir na lardin Taiz.
Mai magana da yawun ma'aikatar, a cikin sanarwarsa, ya bayyana cewa 'yan ƙasa biyu sun shahada kuma wani ya ji rauni sakamakon harin jiragen Saudiyya kan manyan motoci biyu dauke da kayan abinci a yankin Al-Kadhhah na gundumar Al-Ma'afir a kudancin Taiz.
A wannan lamari, kamfanin dillancin labarai na "Saba" a San'a ya bayyana cewa Saudiyya ta harba manyan bindigogi kan gundumomin Shada da Qatabir da ke kan iyaka a lardin Sa'dah, inda harbin ya shafi yankuna daban-daban na gundumar Shada da ƙauyukan zama a Al Thabit na gundumar Qatabir.
Da tsakar daren jiya, jiragen Saudiyya sun sake kai hari kan gundumomin Al-Shamaytin na lardin Taiz da Al-Maqatirah na lardin Lahj, inda suka kai wani hari kan yankin Barh Al-Zahr na gundumar Al-Shamaytin, da wani hari kan yankin Al-Ma'in na Zurayqat Al-Sham na gundumar Al-Maqatirah.
A jiya Saudiyya ta kai hari kan ginin kamfanin mai na Yemen da ke kan titin Sittin na kudu a gundumar Al-Wahdah a kudancin babban birnin San'a, abin da ya haifar da raunata fararen hula 6 bisa ga ƙididdigar farko da ma'aikatar lafiya ta bayyana.
Ma'aikatar lafiya ta San'a ta yi nuni da cewa jimillar adadin shahidai tun farkon tsanantawar hare-haren Saudiyya ta ƙaru zuwa shahidai 355, yayin da adadin waɗanda suka ji rauni ya kai 757.
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