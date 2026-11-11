Rezaei: Za Mu Kai Hari Sansanonin Amurka Na Kusa Da Nesa Idan Amurka Ta Yi Wata Wauta

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Rezaei ya bayyana yanayin gargaɗin kai tsaye na Iran yana cewa: "Ina nufin sansanonin sojin Amurka da ke yankuna masu nisa waɗanda ba mu kai musu hari ba har yanzu. Muna iya kai hari wasu tsibirai da suke tunanin makamanmu ba za su iya isa gare su ba.
Haka kuma muna iya kai hari wasu sansanonin sojin Amurka a ƙasashen Turai, idan jiragen Amurka suka tashi daga gare su suka zo Iran don jefa bama-bamai, za mu kai wa wancan sansanin hari ma," yana mai nanata cewa "iyawarmu ta kare kai da kai hari yanzu ta fi girma fiye da ranar farko ta yaƙin."
Rushewar Siyasar Trump Da Netanyahu Da Gazawar Burinsu Na Tsanantawa
Game da tafiyar yaƙi da abubuwan da ke faruwa a fagen daga, Rezaei ya nanata cewa "ikon siyasar Trump da Netanyahu wajen ci gaba da yaƙi ta ƙare, a fannin ƙasa da ƙasa da na doka, haka kuma cikin Amurka da gwamnatin, ba su da wani murfin siyasa da ake buƙata wajen ci gaba da yaƙi na soji ba."
Ya yi nuni da cewa idan Washington da Tel Aviv suka so kai wani sabon hari, "yaƙin ba zai ci gaba ba, bisa ga lissafinsu, fiye da kwanaki 3 zuwa 5," yana mai nuni da cewa su "a yanzu suna ƙoƙarin tantance muhimmin maƙasudin da za su iya cimma cikin waɗannan kwanaki uku ko biyar, amma har yanzu ba su iya cimma irin wannan maƙasudin ba."
Game da barazanar da ake ci gaba da yi na kai hari kan ganuwowin wurare, Rezaei ya yi izgili da shawarwarin Amurka da Isra'ila, yana cewa: "Suna cewa suna son jefa bam a wani dutse, bisa hujjar cewa akwai wurin nukiliya a cikinsa, kuma tsayinsa ya kai kusan mita 500, kuma za su iya jefa bam a kansa," yana mai tabbatar da cewa "irin wannan matakin wasan kawaikwayon zai kasance ba shi da wata ma'ana ko daraja a gare su."
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