Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Badr Abdelatty, ministan harkokin waje na Masar ya bayyana: duka Iran da ɓangaren Amurka sun nuna sha'awarsu ga tattaunawa da diflomasiyya wanda labari ne mai kyau, amma don hana sabon tashin hankali muna buƙatar tabbatacciyar yarjejeniya.
A cikin tattaunawa da Faransa 24 ya ce: yarjejeniyar da ake nufi dole a aiwatar da ita a matakai biyu; na farko dakatar da bude wuta da samar da aminci a fagen daga ciki har da buɗe mashigar Hormuz, na biyu kuma yarjejeniyar ƙarshe don kawo ƙarshen yaƙi, kawar da takunkumi da warware batun nukiliya da kayan da aka shirya.
Ministan harkokin waje na Masar ya bayyana: rikicin amincin makamashi da rikicewar jerin samar da kayayyaki, sakamakon hauhawar farashi da tsallen farashin kayan abinci da man fetur, sun matsa wa duk duniya ciki har da Turai da Masar (a matsayin babbar mai shigo da alkama) lamba sosai.
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