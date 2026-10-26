Isra’ila: Shirya Dakarun 'Yan Sanda 22,000 Saboda Tsoron Hargitsi A Tituna

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: 'Yan sandan Isra'ila a gab da zaɓen Knesset da za a gudanar gobe Talata, sun ƙara matakin shirin tsaron su cikin wani yanayi da ba a saba gani ba kuma za su tura kusan dakarun tsaro 22,000 don tabbatar da amincin wuraren zaɓe da tunkarar yiwuwar hargitsi.
Wani babban jami'in 'yan sanda ya sanar da tashar "Isra'ila 24": hatsarin ranar bayan zaɓe bai kasa da haɗari fiye da ranar zaɓen kanta ba kuma an tsara shirye-shiryen tsaro tun watanni uku don sarrafa zanga-zanga da yiwuwar rikice-rikicen magoya bayan jam'iyyu masu hamayya.
Wannan motsin tsaro yana faruwa ne a yanayin da kiyasi ke nuni da cewa babu wata jam'iyya da za ta iya samun cikakken rinjaye na Knesset ita kaɗai kuma tantance firaminista mai zuwa ya dogara da hasashe da rikitattun shawarwarin haɗin gwiwa don samun ƙayyadaddun kujeru 61.
Bisa ga rahoton kamfanin dillancin labarai na "Associated Press", idan aka sami rikicin siyasa ko ƙungiyoyin da suka sha kashi suka ƙi amincewa da sakamakon, hargitsin siyasa nan take zai ƙaure daga akwatunan zaɓe zuwa fagen tituna.
A daidai wannan lokaci, "Cibiyar Dimokuradiyya ta Isra'ila" a cikin wani nazari ta yi gargaɗi: ƙalubalen gaske ga dakarun tsaro shi ne kiyaye rashin son kai da aiwatar da doka iri ɗaya wajen tunkarar masu zanga-zanga domin bisa ga ƙididdigar shekarar 2025, matakin amincewar jama'a ga ayyukan 'yan sanda ya faɗi zuwa kashi 39 cikin 100 tsakanin Yahudawa da kashi 25 cikin 100 tsakanin Larabawa.
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