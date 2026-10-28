Eisenkot Bayan Zaɓe A Isra’ila: Netanyahu Dole Ya Fice Da Daga Harkar Siyasa

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Gadi Eisenkot shugaban jam'iyyar Yesh Atid na tsarin mulkin Sahyoniyawa ya sanar da cewa Isra'ilawa sun zaɓi canji (don kawar da Netanyahu).
Ya kara da cewa: Ina adawa da sake gudanar da zaɓe.
Eisenkot ya bayyana: Isra'ilawa sun zaɓi adawa da ci gaba da mulkin Netanyahu. Netanyahu dole ne ya sanar da janyewarsa daga duniyar siyasa.
Ya ci gaba da cewa: Zan yi ƙoƙari da dukkan ƙarfina don kafa gwamnatin Sahyoniyawa wadda za ta tilasta wa kowa yin aiki a soji.
Eisenkot ya ce: Netanyahu bai kamata ya yi amfani da tsaron Isra'ila don kare siyasarsa ba. Shi shugaban gwamnati ne mara halacci kuma wanda ba a amince da shi ba.
Eisenkot ya gaya wa kwamandojin tsaro na tsarin mulkin Isra’ila: Babu amincewa ga Netanyahu, shi shugaban gwamnati ne ba halastacciya ba wadda ba ta da halacci.
Kalaman Eisenkot suna zuwa ne a daidai lokacin da bisa ga rahotannin baya na kafofin watsa labarai na Ibrananci, jam'iyyar Likud tana kan gaba a ƙidayar farko na kuri'u, amma hasashen farko game da rarraba kujeru ya nuna wahalar kafa ƙawancen da ke da rinjaye a majalisa. A irin wannan yanayi, kasancewar jam'iyya daya kan gaba a yawan kujeru, ba shi kaɗai ke tabbatar da kafa majalisar ministoci ba, kuma makomar gwamnati mai zuwa za ta dogara ga tsarin ƙarshe na kujeru da yarjejeniya tsakanin jam'iyyu.
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