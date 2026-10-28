Sakamakon Farko Na Zaɓen Knesset; Jam'iyyun Larabawa Sun Sami Matsayi Na Ƙarfi

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Kafofin watsa labarai na Yahudawa sun ba da rahoton cewa bayan ƙidayar kashi 28 cikin 100 na kuri'un, jam'iyyar Likud ta sami kujeru 30.
Jaridar Yedioth Ahronoth ta kuma ba da rahoton cewa bayan ƙidayar kuri'u miliyan 1.6, jam'iyyar Likud ta sami kashi 22.2 cikin 100 na kuri'un, yayin da jam'iyyar da ke hamayya da Netanyahu, wato Yesh Atid, ta sami kashi 15.4 cikin 100.
Har ila yau, jam'iyyun Larabawa da suka shiga wannan zaɓe sun yi nasarar samun kujeru 18.
Wannan yana faruwa ne yayin da ake buƙatar kujeru 61 na majalisa don kafa majalisar ministoci a tsarin mulkin Yahudawa, kuma babu wani daga cikin ƙungiyoyin siyasa da ya sami wannan adadin kujeru.
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