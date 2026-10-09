Harin Yamen Kan Filin Jirgin Saman King Khalid A Riyadh Ya Haifar Da Mutuwar Mutane 3 Da Jikkatar Da Dama

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Ma’aikatar Jiragen Sama ta Fararen Hula ta Saudiyya ta bayyana: A cikin sabbin hare-haren da aka kai kan filin jirgin sama na ƙasa da ƙasa na King Khalid na Riyadh, an sami wani ɓangare na wuraren filin jirgin da wani jirgin fasinjoji na rundunar jiragen sama ta wannan ƙasar.
A rahoton Al-Arabiya, Ma’aikatar Jiragen Sama ta Fararen Hula ta Saudi Arabiya ta bayyana: filin jirgin sama na ƙasa da ƙasa na "King Khalid" a Riyadh ya fuskanci hare-hare biyu a jere.
Bisa ga sanarwar, waɗannan hare-haren sun shafi ababen more rayuwa da wuraren filin jirgin sama na Riyadh da kuma wani jirgin fasinjoji na kamfanin jiragen sama na Saudiyya.
A sakamakon waɗannan hare-haren, an kashe mutane 3 daga cikin 'yan ƙasar kuma wasu da dama daga cikin 'yan ƙasar da baƙi mazauna wannan ƙasar sun ji rauni.
A daidai wannan lokaci, jiragen sama na Saudiyya, sun tabbatar da lalacewar wani jirgi a lokacin da yake tsaye a kan titin saukar jirage na filin jirgin sama na Riyadh kuma sun bayyana cewa wannan jirgin ba shi da fasinjoji.
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