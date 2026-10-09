Yamen: An Kashe Gwammai Da Jikkata Da Dama Na Hayan Sojojin Saudiyya

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Sojojin Yemen sun bayyana tunkararsu, a karo na biyu cikin ‘yan sa'o'i, ga tarukan da ke da alaƙa da Saudiyya da suka yi ƙoƙarin kutsawa ta wajen Lahj wajen Babal-Mandab, suna mai tabbatar da korarsu da hana su samun kowane irin ci gaba.
Sun bayyana, a cikin wata sanarwa, cewa sun kai hari kan waɗannan tarukan da adadi mai yawa na makamai masu linzami na ballistic, da tallafin manyan bindigogi da manyan makamai, abin da ya haifar da lalata fiye da motocin sulke 22 da kashe da raunata gwamman mutane, ciki har da wasu kwamandoji.
Sojojin Yemen sun ba da labarin isowar fiye da motocin mota 30 zuwa Aden, suna ɗauke da waɗanda aka kashe da suka ji rauni na tarukan da ke da alaƙa da Saudiyya.
Wannan yana zuwa ne a yanayin iƙirarin da sojojin da Saudiyya ke tallafawa suka yi kan mallakar yankuna a Babal-Mandab, a bangaren sojojin Yemen kuma sun tabbatar da dakile ƙoƙarin ci gaba da korar tarukan da suka kai hari.
……………..
Ra'ayinka