Ansarullah: Sun Harbo Jirgin Bincike Maras Matuƙi Mai Dauke Da Bama-Bamai Na Saudiyya "Bayraktar Akinci" A Taiz

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Waɗannan hare-haren da taimakon Allah sun kai hari kan maƙasudai kuma sun haifar da kashewa da raunata gwamman sojojin hayar Saudiyya da lalata ɗakunan ajiyar makamai da dama.
Haka kuma tare da anfani da wasu makamai masu linzami na ballistic an kai hari kan cibiyoyin taro da kayan aikin sojojin Saudiyya a kudancin Babal-Mandab.
Wannan hari ma ya kai ga hadafinsa cikin nasara kuma ya bar gomomi na waɗanda aka kashe da jikkata.
Sojojin Yemen sun yi nasarar kai hari kan filin jirgin sama na ƙasa da ƙasa na King Khalid a Riyadh da wani makami mai linzami na ballistic wanda ya sami hadafinsa daidai kuma ya haifar da cikas ga ayyukan filin jirgin.
Sojojin Yemen a karo na ƙarshe suna maimaita gargaɗinsu ga duk layukan jiragen sama na ƙasa da ƙasa kan ci gaba da tashi ta sararin samaniyar Saudi Arabiya.
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