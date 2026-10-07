IEA: A Hanzarta Fitar Da Gangar Mai Miliyan 100 Daga Wurin Ajiya Domin Ceton Kasuwar Mai

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Hukumar makamashi ta ƙasa da ƙasa, a yau Laraba, ta bayyana amincewar ƙasashe mambobi kan hanzarta fitar da kusan ganga miliyan 100 daga ma’ajiyar mai da aka tanada, daga adadin da aka riga aka yi alkawarin turawa kasuwanni a watan Maris da ya gabata, tare da ba da ga fitar da Fetur.
Hukumar, a cikin wata sanarwa, ta bayyana cewa yarjejeniyar na da nufin ƙarfafa samarwa da biyan buƙatun kasuwanni na kayayyakin mai, tana mai nuni da cewa majalisar gwamnoninta za ta gana mako mai zuwa don nazarin abubuwan da ke faruwa a kasuwar mai da kimanta halin da ake ciki bisa sabbin abubuwan da suka faru.
Bisa ga abin da kafofin watsa labarai na Yamma suka ruwaito daga hukumar, ƙasashe mambobi har yanzu suna da ajiyayyen mai da ya kai kusan ganga biliyan 1.1, ciki har da fiye da ganga miliyan 200 na fetur.
Hukumar a baya ta rage hasashenta na buƙatar mai ta duniya cikin shekarar 2026, a yanayin alamun raguwar ci gaban amfani da makamashi a duniya.
Ta yi hasashen raguwar buƙatar ganga miliyan 1.12 a rana, zuwa kusan ganga miliyan 103.292 a rana cikin shekarar, idan aka kwatanta da kiyasin da suka gabata a kyakkyawan fata.
Wannan matakin yana zuwa ne a yanayin ƙaruwar matsin lamba kan kasuwannin makamashi sakamakon yaƙin Amurka da Isra'ila kan Iran da yaƙin Rasha da NATO a Ukraine, da abin da ya biyo bayansu na lalacewar matatun mai da rikicewar zirga-zurgar jiragen dakon mai, abin da ya taimaka wajin rage samar da man fetur da ƙaruwar farashinsa.
Bisa ga hukumar makamashi ta ƙasa da ƙasa, fitar da mai daga ƙasashen tekun Farisa ya ragu tare da tsayawar kwararar kayan aiki ta mashigar Hormuz, a daidai lokacin da hare-haren Ukraine kan matatun Rasha suka tsananta kuma samar da shi da fitar da shi suka ragu, abin da ya ƙara ƙarancin adadin da ake samu a kasuwannin duniya.
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