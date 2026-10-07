Jiragen Yaƙin Saudiyya Sun Kai Hare-Hare 66 Kan Yemen Cikin Sa'o'i 24

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Sojojin Yemen sun bayyana cewa jiragen yaƙin Saudiyya cikin sa'o'i 24 da suka gabata sun kai hare-hare ta sama da makamai masu linzami 66 kan Yemen waɗanda suka shafi muhallan fararen hula a lardunan Al-Jawf, Taiz, Ma'rib, Al-Hudaydah, Hajjah da Sa'dah.
Sojojin Yemen a cikin wata sanarwa sun bayyana cewa an gudanar da waɗannan hare-haren da jiragen yaƙi na "F-15" da "Typhoon" da kuma jiragen bincike masu makamai.
Bisa ga wannan sanarwa, jiragen yaƙin Saudiyya sun tashi daga sansanonin Khamis Mushait, Taif da sansanin ruwa na King Faisal kuma sun aiwatar da hare-haren makamai masu linzami daga Jizan da Najran.
Sojojin Yemen sun yi iƙirarin cewa waɗannan hare-haren sun haifar da asarar rayuwaka da raunata wasu fararen hula waɗanda yawancinsu mata da yara ne.
A ci gaba da wannan sanarwa yazo cewa jimillar hare-haren sama da makamai masu linzami na Saudiyya kan Yemen tun farkon tsanantar tashin hankali sun kai hare-hare 1,642.
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