Jam'iyyar Adawa Ta Turkiyya: Yarjejeniyar Makka Bai Kamata Ta Jawo Ankara Cikin Yaƙi Da Yemen Ba

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Ozgur Ozel, shugaban jam'iyyar Republican People's Party ta Turkiyya, ya yi gargadi game da sakamakon sanya alkawuran tsaro a cikin tsarin "Yarjejeniyar Makka," kuma ya ce aika sojojin Turkiyya zuwa Saudiyya na iya jawo Ankara kai tsaye cikin yaƙin Yemen.
Ozel a taron ƙungiyar majalisar jam'iyyarsa ya jaddada cewa, duk wata shawara ta aika sojojin soji zuwa wajen ƙasa dole ne ta sami amincewar majalisa. Ya soki cewa ba a gabatar da yarjejeniyar da aka ambata ga majalisa ba kafin yanke shawarar aike sojojin.
Ozel ya kuma yi gargadin cewa rattaba hannu kan yarjejeniyar tsaro ta hadin gwiwa da ƙasar da ke cikin yaƙi, na iya jawo ƙasar da ta rattaba hannu kai tsaye cikin rikici. Ya bayyana wannan mataki a matsayin "kutse," kuma ya nuna damuwa game da yiwuwar aika sojojin Turkiyya zuwa Yemen bayan kusan ƙarni ɗaya, da kuma amfani da sojojin wannan ƙasa don manufofin waje.
Waɗannan maganganun sun zo ne bayan taron gaggawa na kwamitin siyasa, dabaru da tsaro mai alaƙa da Yarjejeniyar Makka a Riyadh; taron da aka gudanar ranar Litinin, kuma ya jaddada fara aiwatar da alkawuran tsaro na hadin gwiwa cikin gaggawa, da ɗaukar matakan da ake buƙata don samar da sojoji da ƙarfin soji, da kuma girke su a Saudiyya.
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