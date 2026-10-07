Sayyid Al-Houthi: Riyadh Ta Karɓi Bakuncin Jami'an Sahayoniya a Sansanonin Iyaka

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Shugaban ƙungiyar Ansarullah, Sayyid Abdulmalik Badr al-Din Al-Houthi, ya tabbatar da cewa aikin "Tufan al-Aqsa" ya wakilci babbar jaruntaka a jihadin al'ummar Falasɗinu tun farkon mamayar, kuma ya haifar da girgizar da ba a taɓa gani ba a Ƙasar Mamayar Isra'ila, abin da ya sa Amurka da Biritaniya da ƙasashen Yamma suka yi gaggawar ceto ta.
A cikin jawabinsa a bikin cika shekaru uku da aikin, inda ya tattauna sabbin abubuwan da ke faruwa, Sayyid Al-Houthi ya nanata muhimmancin tsayawa kan sakamakon wanna aiki don kimanta halin al'umma, da tunatar da babban nauyin da ya rataya a wuyansu kan batun Falasɗinu da daukar matsayi kan mamayewar Isra'ila.
"Tufan Al-Aqsa" Dama Ce Ga Al'umma Wanda Aka Ci Amanarta.. Haɗin Gwiwar Amurka A Mamayewar
Sayyid Al-Houthi ya bayyana cewa "Tufan al-Aqsa" aiki ne mai nasara, wanda ya buɗe wa al'umma hangen nesa a zahiri da fagen daga, kuma ya nuna cancantar al'ummar Falasɗinu wajen gudanar da aikinta na musulunci da ɗan adam, yana mai ganin cewa ta kasance dama don tallafa mata daga wajibcin da kan ɗan adam da kyakkyawan halayya, da kuma la'akarin amincin ƙasa na al'umma.
Ya yi nuni da cewa rikicewar da ya sami Ƙasar Mamayar Isra'ila ya sa kasashen Yamma suka motsa, suna sane da girman tasirin aikin a kanta. Ya ƙara da cewa, a lokacin da ya kamata al'umma ta yi gaggawar gabatar da nau'o'i daban-daban na tallafi ga al'ummar Falasɗinu, Yamma da kayan aikin Sahayoniyanci suka yi gaggawar tallafawa Isra’ila.
Ya tabbatar da cewa rawar Amurka ta kai matakin cikakkiyar haɗin gwiwa da mamayar, ta hanyar samar mata da murfi, buɗe ɗakunan ajiyar makamai na Amurka a yankin, da bayar da cikakken tallafi ga mamayewarta.
A gefe guda kuma, Sayyid Al-Houthi ya ce babu wanda ya tsaya tare da al'ummar Falasɗinu sai gwagwarmayar musulunci a Lebanon, da Jamhuriyar musulunci ta Iran, da ƙungiyoyin gwagwarmayar Iraki, da fagen tallafi na Yemen, a lokacin da halin da ya mamaye al'umma shine cin amana, da haɗin kai daga wasu ɓangarori, kuma tallafin ya kasance iyakance cikin iyaka a cikin gaɓar jihadi da gwagwarmaya.
Ya nuna baƙin ciki kan sakacin Larabawa da musulmi ga dama ta gaske don tallafawa al'ummar Falasɗinu, yana mai tabbatar da cewa aikin ya wakilci sauyi ga dukan al'umma a yaƙinta da maƙiya.
Rawar Da Yamen Ta Taka A "Tufan Al-Aqsa"
Shugaban ƙungiyar Ansarullah a Yemen Sayyid Abdulmalik Al-Houthi ya tabbatar da cewa al'ummar Yemen "sun gabatar da wajibinsu daya ya hau kansu na musulunci tun farkon Dufanul-Aqsa da iya ƙarfinsu a matakan daban-daban," yana mai nanata cewa ayyukan soji masu tallafawa Zirin Gaza "sun kasance da manyan adadi kuma ba su tsaya ba sai daren sanarwar dakatar da wuta."
Sayyid Al-Houthi ya ce matsayin Yemen "ya kasance a matakin mafi girma da al'ummar Yemen za su iya gabatarwa," yana mai nuni da cewa "maƙiyiya Saudiyya" tun farkon ayyukan Yemen na tallafawa al'ummar Falasɗinu, ta nemi haɗin gwiwa da maƙiyiya Isra'ila, kuma ta shiga cikin ayyukan kakkabo makamai "har ma a wajen sararin samaniyarsa da cikin teku."
Ya ƙara da cewa bayanan da ayyukan leƙen asiri na "maƙiyiya Saudiyya" sun da ce da yin daidai da wuraren hare-haren da Amurka da "Isra'ila" suka kai kan Yemen.
Sayyid Al-Houthi ya fallasa cewa "maƙiyiya Saudiyya" ta karɓi bakuncin jami'an Isra'ila don gudanar da ayyukan bincike a sararin samaniyar lardin Sa'dah, yana mai nuni da cewa jiragen Amurka sun kai su daga Cyprus zuwa sansanonin Saudiyya kusa da iyaka da Yemen.
Ya bayyana cewa Saudiyya ta kuma ba da izinin ayyukan bincike na Isra'ila a saman lardunan Sa'dah da Hajjah da Amran, kuma wannan haɗin gwiwar ya ci gaba har sai da jami'an Isra'ila da kayan aikinsu suka koma Cyprus.
"Kawanyar Saudiyya Ta Mayar Da Yemen Kamar Babban Kurkuku"
Game da halin cikin gida, Sayyid Al-Houthi ya ce "maƙiyiya Saudiyya" ta ci gaba da kai hari kan Yemen har ma bayan matakin "rage tashin hankali," ta tsananta killacewa kuma ta mayar da ƙasar, a cewarsa, zuwa "babban kurkuku."
Ya yi nuni da cewa an hana al'ummar Yemen arzikin man fetur ɗinsu, a lokacin da albashin ma'aikata ya dogara kan kuɗin shiga na waɗannan arzikai cikin shekaru 12, ya ƙara da cewa kusan ma'aikata miliyan ɗaya an hana su albashinsu, a lokacin da kuɗin shiga na man fetur da gas ke tafiya bankin ƙasar Saudiyya.
Sayyid Al-Houthi ya yi nuni da cewa ayyukan kiwon lafiya a Yemen sun kai "mafi ƙasƙancin matakinsu" sakamakon mamayewa da kewayer Saudiyya, abin da ya haifar da mutuwar marasa lafiya miliyan ɗaya da dubu 400.
Ya tabbatar da cewa San'a ta kai ga "matakin yanke ƙauna," tare da Sauidyya yana mai cewa "tattaunawa ba ta yi amfani ba ko wanin ta."
A fannin soji, Sayyid Al-Houthi ya nanata cewa jiragen da makamai da kayan da aka yi amfani da su wajen gudanar da kusan hare-hare dubu ɗari biyu da hamsin kan Yemen na Amurka ne, kuma aikin waɗannan jiragen ya dogara kan ɓangaren Amurka.
Ya ƙara da cewa bama-baman da aka yi amfani da su wajen kai hari kan Yemen "na Amurka ne kuma Saudiyya ta same su daga Amurka don kashe al'ummarmu da lalata ababen more rayuwarmu."
Ya yi nuni da cewa hare-haren sama da harbin makamai masu linzami na Saudiyya tun bayan matakin "rage tashin hankali" sun kai hare-hare da harbin makamai masu linzami 1,642, yana mai bayyana cewa sun shafi ababen more rayuwa a Yemen cikin watanni uku da suka gabata.
Sayyid Al-Houthi ya tabbatar da cewa "daga cikin gaskiyar da suka bayyana akwai haɗin gwiwar Amurka da Isra'ila da Saudiyya kan al'ummar Yemen."
Jajircewar Falasɗinu Ta Bawa Duniya Mamaki A Gaban Kisan Kare Dangi Da Yunwa
A cikin maganarsa kan matsayin Falasɗinu, Sayyid Al-Houthi ya tabbatar da cewa babban tsayin daka da dakewar al'ummar Falasɗinu da ƙungiyoyinsu masu jihadi, waɗanda suka tsaya matsayi ɗaya, sun kasance daga cikin fitattun alamun wannan jaruntaka.
Ya nanata cewa dagewar al'ummar Falasɗinu ya ba duniya mamaki, musamman a yanayin da mamayar ta sami tallafi da mafi muni makamai da nau'o'i daban-daban na goyon baya.
Ya yi nuni da cewa maƙiyiya Isra'ila ya fuskanci Falasɗinawa da kisan kare dangi, ta jefa mafi muni nau'in makamai kan unguwannin zama a Zirin Gaza, ta lalata unguwanni gaba ɗaya da bama-baman Amurka, tana kai hari kan duk alamin rayuwa, har zuwa hana mazauna ruwa.
Ya kwatanta yaƙin yunwa da mamayar ta yi kan mazauna Zirin a matsayin wani yanayi na abin kunya ga duniya, da musulmi a gaba garesu, yana mai nuni da cewa an watsa wasu laifuffukan kai tsaye, a lokacin da maƙiyin ke bayyana mamayewarsa da dagewarsa kan kisan kare dangi da aikata munanan laifuffuka.
Fagen Lebanon
Shugaban ƙungiyar Ansarullah, ya tabbatar da cewa "maƙiya Isra'ila da Amurka, suna aiki kan kawo ƙarshen fagen gwagwarmayar musulunci a Lebanon, yana mai nuni da cewa Saudiyya tana da babbar rawa a hakan."
Sayyid Al-Houthi ya ce "gwamnatin Saudiyya tana matsa lamba a cikin da'irorin hukuma na Lebanon don sayen matsayi, kuma tana tunzura kowa kan Hizbullah, a cikin fage ɗaya tare da maƙiya Isra'ila da Amurka."
Haka kuma ya yi nuni a wannan fanni, da cewa "babbar hidima ga maƙiyiya Isra'ila a Lebanon ita ce kawo ƙarshen gwagwarmayar musulunci wanda ke tunkarar shirin Sahayoniyanci da ke shafar duk yankin."
Saudiyya Tana Aiki da Maƙiyiya Isra'ila Don Kawo Ƙarshen gwagwarmayar musulunci a Lebanon, Kuma Bayanai Suna Nuni da Gudummawarta a Ayyukan Leƙen Asiri da Suka Shafi Shugabannin Hizbullah, Ciki Har da Imad Mughniyeh, Kuma Tana Aiki Kan Gudummawa a Ƙoƙarin Kisan Sayyid Shahidi Hassan Nasrallah.
Sayyid Al-Houthi: Iran Tana Yaƙin Babban Yaƙi Kuma Rawar Da Take Takawa Tana Amfani Ga Duk Al'umma
Sayyid Abdulmalik ya yi nuni da cewa "Jamhuriyar musulunci ta Iran tana babban yaƙi yaƙin da a fuskantar abokan gaba Isra'ila da Amurka," yana mai nuni da cewa "Sahayoniyanci da kayan aikinsa sun same ta a matsayin babbar cikas a gaban shirinsu, saboda tallafinta ga al'ummar Falasɗinu da tunkararta ga shirin Sahayoniyanci."
Sayyid Al-Houthi ya nanata cewa rawar da Iran ta taka kan Falasɗinu da yankin, da dagewarta a fuskantar zaluncin Sahayoniyanci, suna amfani ga duk al'umma, yana mai nuni da cewa ta gabatar da manyan sadaukarwa a wannan fuskantar juna, a gaba garesu shahidin jagoran juyin juya halin Musulunci na Iran, Sayyid Shahidi Ali Khamenei.
Ficewar Amurka Daga Iraki Daga Ta Dalilin Gwagwarmaya
A batun Iraki, Sayyid Al-Houthi ya ɗauki ficewar Amurka daga Iraki a matsayin babban darasi ga al'umma, yana mai tabbatar da cewa daga amfanin gwagwarmaya ne a Iraki, yana mai tambaya: "In ba haka ba me zai sa Amurke ta fice?!"
Ya ga cewa "matsayi mai 'yanci da jaruntaka da shaukin jihadi a Iraki suna da tasiri wajen korar Amurke daga ƙasar.
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