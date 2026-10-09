Saudiyya Ta Kai Hare-Haren Sama Sama Da 60 Da Makamai Masu Linzami A Yankunan Yemen

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Birgediya "Yahya Saree" mai magana da yawun sojojin Yemen, ya bayyana cewa Saudiyya jiya ta tsananta hare-harenta kan wannan ƙasar kuma jiragen da sojojin makamai masu linzami na wannan ƙasar sun kai hare-hare ta sama da makamai masu linzami sama da 60 kan yankunan zama da wuraren fararen hula a larduna da dama.
A cewar Birgediya Yahya Saree, waɗannan hare-haren sun kai ga shahada da raunata wasu 'yan ƙasar Yemen ciki har da mata da yara.
Ya yi nuni da sabuwar guguwar hare-haren Saudiyya kan Yemen ya ce: da wannan sabuwar guguwar harin ta’addanci, adadin hare-haren ta sama da makamai masu linzami kan Yemen tun farkon wannan zagaye na tsanantar tashin hankali ya kai 1,857.
Mai magana da yawun sojojin Yemen ya ɗauki waɗannan hare-haren a matsayin alamar ci gaban manufar Saudiyya na barna da tsoratarwa kan al'ummar wannan ƙasar kuma ya nanata cewa sojojin Yemen a shirye suke gaba ɗaya don kare ikon ƙasar da tunkarar hare-haren.
Ma'aikatar lafiya da muhalli ta Yemen a yau Juma'a ta bayyana cewa a hare-haren sama biyu na Saudiyya kan birnin San'a babban birnin Yemen, 'yan ƙasar Yemen shida ciki har da wani yaro, sun ji rauni.
Bisa ga sanarwar wannan ma'aikatar a harin kan wata wurin kasuwanci da ke aiki a fannin sayar da kayan gini da kayan lantarki da ke yankin "Jawlat al-Jamanah," wani miji da wata mata sun ji rauni a matakai daban-daban.
Wannan sanarwa ta kuma ba da labarin raunata mata uku da wani yaro a Yemen a harin kan masana'antar kera soso a yankin "Shamlan" na birnin San'a.
Ma'aikatar lafiya ta Yemen, ta ɗauki waɗannan hare-haren a matsayin bayyanannen keta dokokin jin kai na ƙasa da ƙasa kuma ta bayyana cewa kai hari kan fararen hula da wuraren fararen hula na iya kasancewa cikin tsarin laifuffukan yaƙi.
Wannan ma'aikatar ta roƙi al'ummar duniya da su yi Allah-wadai da waɗannan hare-haren kuma su matsa wa Saudiyya lamba don dakatar da hare-haren kan fararen hula da ababen more rayuwa na fararen hula na Yemen.
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